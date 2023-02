Twelve South heeft een nieuwe versie van de HiRise MacBook-houder aangekondigd. Bijzonder is dat een opening voor de MagSafe-oplader voor de iPhone al is ingebouwd.

Twelve South HiRise Pro

De HiRise Pro is handig voor mensen die hun MacBook op ooghoogte willen gebruiken. Je zet de MacBook op de metalen houder en kunt het scherm veel beter aflezen. Ook is het handig voor videogesprekken, zodat je gezicht niet vanuit een ongunstige hoek in beeld is. De hoogte van deze nieuwe HiRise Pro is instelbaar van 6 tot 15 centimeter, zodat je ‘m op dezelfde hoogte kunt brengen als een extern scherm of zodat je je webcam op een betere hoogte kunt zetten.



Twelve South heeft bij het ontwerp rekening gehouden met de nieuwste 14-inch en 16-inch modellen van de MacBook Pro met M2-chip, maar je kunt er natuurlijk net zo goed een eerder model op zetten. De afwerking is zilver met zwart, passend bij de huidige kleuren die Apple gebruikt. Het bijzondere van deze nieuwe HiRise Pro is echter dat er een MagSafe-oplader in de voet geplaatst kan worden, waarmee je je iPhone en AirPods kunt bijladen zonder dat er extra kabels door je gezichtsveld lopen. Je zult zelf moeten zorgen voor de benodigde MagSafe Charger , die €49,- bij Apple kost.

Eerder bespraken we de inklapbare Twelve South Flex Curve, die wat lichter van gewicht is en daardoor makkelijker mee te nemen is.

De HiRise Pro is bedoeld om continu op je bureau te laten staan. De Twelve South HiRise Pro is binnenkort verkrijgbaar bij Nederlandse winkels. Voorlopig kun je alleen terecht op de website van de fabrikant waar je exclusief verzend- en importkosten $99,99 betaalt. Meer MacBook-houders vind je in onze round-up.