Twelve South kennen we van de handige accessoires, zoals docks en laders. De fabrikant komt ook regelmatig met originele oplossingen, zoals nu deze TimePorter. Dit is een wandrekje voor het ophangen van Apple Watch-bandjes. Er passen 6 bandjes op een los rek en je kunt meerdere aan elkaar koppelen als je een grote collectie hebt. Maar dat gaat natuurlijk wel snel prijzig worden. Een losse TimePorter kost $30 en voor vier stuks betaal je $100, geschikt voor 24 bandjes. Aan de muur bevestigen kost nauwelijks moeite dankzij de 3M plakstrips.

Twelve South TimePorter

Je hoeft dan ook geen kluswonder te zijn om de TimePorter ergens op te hangen. Dat kan in de slaapkamer, in de badkamer, aan de binnenkant van een kledingkast of waar je maar wil. Uit het zicht of uitgestald om er elke dag naar te kijken: het kan allemaal. Je hoeft niet meer in een la te rommelen om dat ene bandje te vinden, omdat ze keurig op een rij aan de muur hangen.

Deze opstelling met vier stuks van de TimePorter (gekoppeld per twee) kost $100.

De TimePorter is 255mm lang, 54mm hoog en 9mm diep, terwijl het gewicht slechts 65 gram is. Je hangt het koppelstuk van de bandjes in het rek en kunt ze er daarna ook weer gemakkelijk uit trekken. Het grootste nadeel van de TimePorter is de prijs. Heb je een redelijke Apple Watch-collectie, dan zou je om kosten te sparen kunnen kiezen voor de set van vier stuks van $100, waarbij je de rest van de collectie ergens anders opbergt. Daar komen dan nog wel de verzendkosten bij, die vanuit de VS niet mals zijn (DHL Express $34,17; FedEX Economy €36,07; FedEx Priority $45,13). En daar moeten de importkosten nog bij opgeteld worden.

Je kunt ook nog wat kosten sparen door je bandjes slimmer op te hangen, waardoor je minder rekken nodig hebt. Zo kun je bandjes die uit twee delen bestaan (zoals de sportbandjes en leather link) per deel in het rek hangen. Maar wie slim is haakt de twee delen in elkaar, zodat elk bandje maar één plek in het rek inneemt (zoals bij het middelste Nike-bandje hieronder te zien is). De bandjes zijn te verschuiven, dus je zou ze ook wat dichter naast elkaar kunnen hangen, zodat er misschien wel 7 of 8 stuks per rek passen. Hoe dan ook: een mooie en originele oplossing, als je er het geld voor over hebt.

We krijgen bij iCulture regelmatig de vraag of er geen betere opbergsystemen voor de Apple Watch-bandjes zijn, bijvoorbeeld sorteerdozen of mappen. Helaas zijn er nog maar weinig mooie oplossingen en ben je vooral aangewezen op plastic bakken waar de bandjes los in moeten liggen. Een op het eerste gezicht mooie maar prijzige oplossing is deze kunstleren Apple Watch-bandjesorganizer die in de Apple Store verkrijgbaar is. Die biedt helaas maar ruimte voor 6 bandjes en kost €139,95 (!). Als iemand een betere oplossing heeft gevonden die er toch ook wel stijlvol uit ziet, horen we dat natuurlijk graag in de reacties.

De Twelve South TimePorter is te vinden op de website van de fabrikant. Hij is nog niet gesignaleerd bij Nederlandse winkels die Twelve South in het assortiment hebben, zoals Coolblue of Bol.com.