Nadat je via appleid.apple.com bent ingelogd kun je je persoonlijke informatie zien, zoals geboortedatum en land, betaalmethoden en met welke accounts je een gezin vormt. Het meest interessant is natuurlijk welke apparaten er op jou account geregistreerd staan. Misschien kom je nog wel een iPad tegen, waarvan je niet wist dat je ‘m nog had. Het overzicht toont ook de AirPods die je gebruikt. Je kunt dit uiteraard ook achterhalen door in de Zoek mijn-app de apparaten op de kaart te bekijken.



Je kunt meteen kijken of je tweefactorauthenticatie hebt ingeschakeld en wanneer je je wachtwoord voor het laatst gewijzigd hebt.

Helaas is het nog steeds niet mogelijk om Apple ID’s samen te voegen. Dit is een wens van veel mensen die nu bijvoorbeeld met het probleem zitten dat aankopen op verschillende accounts staan geregistreerd en verschillend moeten worden afgerekend.

Je kunt het zelf bekijken door in te loggen op appleid.apple.com.