De slimme iRobot Roomba robotstofzuigers kun je met je iPhone bedienen dankzij de bijbehorende app. Maar soms heb je je handen vol en is het teveel gedoe om je iPhone uit je broekzak te halen en de stofzuiger aan te zetten. Dankzij de nieuwste versie van de Genius Home Intelligence software en de iRobot-app, kun je je stofzuiger nu ook helemaal handsfree starten via Siri. De mogelijkheden zijn nu nog wat beperkt, maar de komende tijd worden er meer opties toegevoegd. We vertellen je hier over de mogelijkheden van Siri met de iRobot Roomba-robotstofzuiger.



iRobot Roomba met Siri

De robotstofzuigers van iRobot werkten voorheen al met de Google Assistent en Amazon Alexa, maar ondersteuning voor Siri ontbrak lange tijd. Dankzij de update kun je via de Opdrachten-app de robotstofzuiger met Siri bedienen. De ondersteuning is rechtstreeks toegevoegd in de iRobot-app en vanuit daar kun je je spraakcommando’s ook instellen. Je hebt dan dus niet de Opdrachten-app nodig, al kun je die ook gebruiken om het in te stellen. Momenteel kun je met Siri de iRobot-stofzuiger laten starten, stoppen, pauzeren, herstarten en terug naar de basis sturen. Hem rechtstreeks naar een specifieke kamer sturen kan dus nog niet.

Je kan voor het bedienen van de stofzuiger Siri op al je apparaten gebruiken: iPhone, iPad, Apple Watch en HomePod (mini). Vooral laatstgenoemde kan een handige toevoeging zijn, omdat deze altijd klaar staat om te luisteren naar je commando.

De ondersteuning voor de robotstofzuiger met Siri verloopt dus niet via HomeKit, omdat dit een categorie is die niet ondersteund wordt door HomeKit. Maar via de Opdrachten-app is er toch veel mogelijk, helemaal als je een beetje handig bent met deze app. Je kan bijvoorbeeld een aangemaakte opdracht automatiseren, zodat de robotstofzuiger aan gaat zodra je van huis vertrekt. Behalve met Siri kun je ook commando’s activeren via de Opdrachten-app of via een widget.

De ondersteuning voor Siri is er voor de iRobot Genius-stofzuigers met appbediening, maar ook voor de Braava dweilrobots. Behalve Siri-support is er ook een nieuwe Niet storen-modus, kun je schoonmaakvoorkeuren per kamer instellen en zit er een kinder- en huisdierenslot op. Ben je nog op zoek naar een robotstofzuiger met iPhone-bediening, dan vind je enkele opties in onze gids.