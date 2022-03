Voor de Apple TV staat tvOS 15.4 voor je klaar. De update brengt een aantal nieuwe functies naar de Apple TV. Dat is een unicum, want meestal brengen updates voor de Apple TV alleen maar wat verbeteringen achter de schermen.

We worden dit voorjaar door Apple getrakteerd met een aantal nieuwe functies voor de Apple TV. Zo kun je dankzij tvOS 15.4 de Apple TV ook op een hotelkamer gebruiken, is de videospeler vernieuwd en zijn er nog meer andere verbeteringen doorgevoerd.



tvOS 15.4 beschikbaar

Dankzij tvOS 15.4 kun je de Apple TV laten verbinden met captive wifi-netwerken. Dit zijn netwerken waar nog een extra inlogstap voor nodig is, zoals openbare wifi-hotspots in een hotel, op een universiteit of andere soortgelijke plaatsen. Je moet dan meestal via een webpagina je inlog op het netwerk bevestigen door de voorwaarden te accepteren. Mocht je ooit op vakantie je Apple TV meenemen, dan kan je dankzij tvOS 15.4 ook verbinding maken met zulke netwerken. Je gebruikt daarvoor je iPhone met iOS 15.4 of nieuwer.

Maar er zijn nog meer nieuwe functies in tvOS 15.4. Zo is de functie Tik om te navigeren weer terug, zijn er verbeteringen voor bediening van ruimtelijke audio met je AirPods en meer. In ons aparte artikel hebben we alle verbeteringen in tvOS 15.4 voor je op een rij gezet.

Bekijk ook Deze verbeteringen en nieuwe functies komen naar de Apple TV in tvOS 15.4 Het is een zeldzaamheid, maar Apple heeft voor de aankomende Apple TV-update tvOS 15.4 nieuwe functies gepland. Hoewel het geen enorm grote verbeteringen zijn, zijn het wel kleine nieuwe functies die het gebruik van de Apple TV makkelijker maken.

tvOS 15.4 downloaden

tvOS 15.4 is alleen beschikbaar op de Apple TV HD en Apple TV 4K (zowel de 2021- als 2017-versie). Weet je niet welke Apple TV je hebt? Check dan ons artikel met alle Apple TV-modellen. Daarin vind je precies hoe je de modellen kunt herkennen.

Je downloadt tvOS 15.4 als volgt:

Ga op de Apple TV naar de Instellingen-app. Kies voor Systeem, helemaal onderaan. Selecteer Software-update en check of de nieuwe update geïnstalleerd kan worden. De update wordt gedownload en de Apple TV start opnieuw op als de installatie voltooid is.

Bekijk ook Apple TV updaten en apps bijwerken doe je zo Om de Apple TV te updaten zijn er een aantal handelingen nodig. In deze tip leggen we uit hoe je niet alleen je Apple TV zelf, maar ook afzonderlijke apps kunt updaten om gebruik te maken van e nieuwste functies.