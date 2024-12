In tvOS 18.2 voegde Apple nog wat nieuwe functies toe, die eerder al beloofd waren voor tvOS 18. Inmiddels zijn alle beloofde functies wel beschikbaar, dus is het de vraag of tvOS 18.3 nog wat nieuws brengt. De komende weken brengt Apple nieuwe beta’s van tvOS 18.3 uit en daar brengen wij met dit artikel verslag van uit.

Nieuwste tvOS 18.3 beta

tvOS 18.3 Beta 1

16 december 2024 – De eerste beta van tvOS 18.3 staat klaar. Mocht er nog wat nieuws ontdekt zijn, dan werken we dit artikel later weer bij.

tvOS 18.3 beta downloaden voor ontwikkelaars en publieke testers

Om de beta te kunnen installeren, hebben ontwikkelaars het betaprofiel nodig. Deze is te downloaden via de ontwikkelaarswebsite van Apple. Vervolgens verbind je de Apple TV draadloos met de Mac via hetzelfde wifi-netwerk en zorg je dat Xcode en Apple Configurator op de Macgeïnstalleerd zijn. Het betaprofiel zet je op deze manier over op de Apple TV. Volledige instructies vind je op Apple’s ontwikkelaarswebsite.

Voor de publieke beta moet je je aanmelden via Apple’s website voor betatesters. In ons artikel lees je hoe het installeren van de tvOS beta werkt.

Bekijk ook Publieke beta van tvOS installeren op je Apple TV doe je zo Hoe kun je tvOS publieke beta installeren? In deze tip leggen we uit hoe je de publieke beta voor Apple TV en de beta voor ontwikkelaars kunt installeren.

Tijdlijn tvOS 18.3 beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de tvOS 18.3-beta’s. tvOS 18.3 wordt in januari van 2025 voor iedereen verwacht.

tvOS 18.3 Beta 1: 16 december 2024 (verschenen; buildnummer 22K5534e)

tvOS 18.3 definitief: januari 2025 (verwacht)

Over tvOS 18.3

tvOS 18 is de nieuwste, grote update voor de Apple TV. Deze update bevat onder andere de InSight-functie om meer inzicht in de acteurs van een film of tv-serie te krijgen. Ook is de functie Verbeter dialogen aangescherpt, waardoor het op nog meer apparaten werkt. Automatische ondertiteling? Check, zit er ook in! Oh, en ook handig: de standaardcamera voor FaceTime op de Apple TV selecteren kan nu ook. Bekijk wat de nieuwe functies in tvOS 18 zijn, zodat je weet waar je de vernieuwingen je moet zoeken. tvOS 18.3 is de derde aanvullende update van tvOS 18 en brengt mogelijk enkele vernieuwingen of aanpassingen achter de schermen.

Bekijk ook Round-up: Hier zijn alle nieuwe functies van tvOS 18 voor de Apple TV Ook de Apple TV heeft dit jaar wat aandacht van Apple gekregen met de komst van tvOS 18. Wil je weten welke nieuwe functies je in tvOS 18 nou precies vindt? In deze round-up hebben we ze voor je verzameld, van de grote tot de kleine veranderingen.

Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een update te gaan testen. Bij de Apple TV heb je het minste risico op grote problemen, omdat er relatief weinig vernieuwingen zijn en je minder afhankelijk bent van een Apple TV. Meer over mogelijke problemen door Apple beta’s, lees je in ons aparte artikel.