Bose QuietComfort Earbuds gelekt in aankondigingsvideo

Jarenlang was Bose hét merk dat je moet hebben voor noise cancelling-hoofdtelefoons. Vooral onder frequente vliegtuigreizigers waren de QuiteComfort-modellen erg populair. Stopt Bose dezelfde technologie in draadloze oortjes, dan verwachten we dat daar best een markt voor is, zelfs onder Apple-gebruikers. De Bose QuietComfort Earbuds lijken er binnenkort aan te komen, zo blijkt uit een aankondigingsvideo op Vimeo, die vlak na publicatie weer offline werd gehaald. Toch is het niet helemaal een verrassing dat Bose ook draadloze earbuds gaat maken. Ze werden in 2019 al aangekondigd en er verscheen zelfs ook al een onofficiële unboxing-video.



Uit de nieuw verschenen video blijkt dat het om draadloze oortjes met noise cancelling gaat, vergelijkbaar met de AirPods Pro. Je kunt er muziek mee luisteren in prima geluidskwaliteit, maar kunt er ook mee bellen. De oortjes gaan zes uur mee, iets langer dan de AirPods Pro. Het oplaaddoosje levert nog eens 12 uur gebruiksduur, een tegenvaller. Ze zijn zweet- en waterbestendig en daardoor ook geschikt om mee te sporten. Een prijs is nog niet bekendgemaakt.

Bose’s nieuwste hoofdtelefoon heet Bose QuietComfort 700 en bij de draadloze oortjes kiest de fabrikant voor een soortgelijke naam: de Bose QuietComfort Earbuds, al dan niet voorzien van het cijfer 700. Vorig jaar kondigde Bose twee modellen aan: de Earbuds 500, die nu de Sports Earbuds worden genoemd en de Noise Cancelling Earbuds 700, waar we het hier over hebben.

De marktleider is op dit moment Apple met de AirPods. Ook Xiaomi, Samsung, Jabra en JBL doen het goed bij gebruikers. Het valt op dat juist de wat duurdere merken als Sony, Bose, Bowers & Wilkins, Audio-Technica, Beyerdynamic of Shure nog helemaal geen draadloze oortjes met ruisonderdrukking hebben, of nauwelijks impact hebben met hun producten. Van de genoemde merken zijn Bose en Sony waarschijnlijk het best in staat zijn om een premium-antwoord op de AirPods uit te brengen. Sony heeft al de WF-1000XM3 voor €190.

De verwachte prijs van de Bose QuietComfort Earbuds ligt rond de €200-€250, afgaande op het feit dat de vorige Bose Soundsport Free-oordopjes ook €200 kostten. Ze zijn in ieder geval verkrijgbaar in zwart en wit en zijn voorzien van siliconen eartips en kleine oorvinnen om ze op hun plek te houden. Ook krijg je een setje oorhaken meegeleverd, vergelijkbaar met de Powerbeats Pro. Je krijgt er een ovaal oplaaddoosje met USB-C-aansluiting bij, voorzien van een rij ledlampjes op de voorkant, waarmee je kunt zien wat de batterijstatus is. Ook kun je het doosje draadloos opladen op een Qi-gecertificeerde lader. Koppelen doe je met een BLuetooth-knop.

Bose beloofde eerder “truly astonishing noise cancelling”, aanraakgevoelige knoppen en ondersteuning voor virtuele assistenten zoals Siri, Alexa en Google Assistent. Dat is inmiddels een jaar geleden. De oortjes zouden nog voor eind 2020 op de markt moeten komen, waarschijnlijk nog voor het feestdagenseizoen.