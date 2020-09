Het belang van een goede beveiliging is in dit digitale tijdperk groter dan ooit. Met een sterk wachtwoord alleen ben je er niet, want tweefactorauthenticatie zorgt nog voor een extra beveiligingslaag. Met een fysieke beveiligingssleutel maak je het inloggen bij diensten nog veiliger, omdat je dan altijd deze fysieke sleutel nodig hebt om in te kunnen loggen. YubiKey is veruit de bekendste en het bedrijf heeft nu een nieuwe versie uitgebracht. De YubiKey 5C NFC werkt ook contactloos dankzij NFC.



YubiKey 5C NFC werkt ook contactloos

De nieuwe YubiKey 5C NFC heeft aan de ene kant een usb-c-connector, zodat je de sleutel bijvoorbeeld kan gebruiken met je MacBook of iMac. Wil je hem gebruiken met je iPhone, dan benut je de NFC-chip die in de sleutel zit. Je houdt de YubiKey 5C NFC tegen de achterkant van je iPhone als daarom wordt gevraagd (zoals bij Apple Pay) en je bent ingelogd bij de desbetreffende dienst.

De nieuwe YubiKey 5C NFC voegt zich bij de reeds bestaande versies. Er waren al sleutels met NFC en usb-a, usb-c en een YubiKey met usb-c en Lightning speciaal voor iPhones. Het voordeel van de nieuwe YubiKey 5C NFC is dat deze goedkoper is dan de versie met Lightning én dat je klaar bent voor de toekomst. Het is de verwachting dat Apple op den duur afscheid gaat nemen van de Lightning-aansluiting. Met deze NFC-variant hoef je je daar geen zorgen over te maken.

De beveiligingssleutels van YubiKey werken met wachtwoordenapps zoals 1Password en LastPass, maar ook met Google-accounts. Ze ondersteunen allerlei protocollen voor veilig inloggen, waaronder WebAuthn. De nieuwe YubiKey 5C NFC kost $55 en is te bestellen via de webshop van de fabrikant. Voor verzending naar Nederland ben je in totaal $75 kwijt, omgerekend zo’n €63.