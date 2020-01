Apple heeft weer nieuwe onderwater screensavers aan de Apple TV toegevoegd. De screensavers zijn gemaakt in samenwerking met de BBC en zijn onderdeel van tvOS 13.

Update 31 januari 2020: Apple heeft onlangs weer nieuwe onderwater screensavers toegevoegd, zo ontdekte iCulture-lezer Remco. Het gaat onder andere om nieuwe screensavers van dolfijnen in hemelsblauw water, een kelpwoud, een groep roggen, haaien, koraal en golven in Tahiti. Als je instellingen juist staan, worden de screensavers automatisch gedownload naar je Apple TV HD of Apple TV 4K. Je hebt er helaas zelf geen invloed op welke screensavers zichtbaar zijn.

Je kunt alle beschikbare screensavers bekijken via de website van 9to5Mac-redacteur Benjamin Mayo. Het is niet helemaal duidelijk wanneer de nieuwe screensavers toegevoegd zijn, maar volgens ons zijn onderstaande screensavers in ieder geval nieuw:

Alaskan Jellies (twee versies)

California Dolphins

California Kelp Forest

Costa Rica Dolphins

Cownose Rays

Gray Reef Sharks

Humpback Whale

Red Sea Coral

Tahiti Waves (twee versies)

Je kan de dynamische screensavers van de Apple TV ook op je Mac bekijken, bijvoorbeeld met de app Aerial. De maker van deze app heeft bovenstaande screensavers in ieder geval al toegevoegd aan de app, waardoor je ze ook op de Mac tegen kan komen.

Oorspronkelijk artikel van 26 september 2019:

Als je de Apple TV aan hebt staan maar niet gebruikt, toont hij automatisch de zogenaamde Aerial screensavers. Deze bewegende beelden zijn onderdeel van tvOS en tonen prachtige landschappen van over de hele wereld. In tvOS 13 duikt Apple ook onder de oppervlakte met de nieuwe onderwaterbeelden. In totaal gaat het om tien verschillende screensavers met prachtige beelden van het onderwaterleven.



Nieuwe onderwater screensavers op de Apple TV

Tijdens de aankondiging van tvOS 13 liet Tim Cook op het podium een enkel voorbeeld zien van de onderwaterbeelden die in samenwerking met de BBC gemaakt zijn. Gelukkig blijft het niet bij één nieuwe toevoeging, want in totaal zijn het maar liefst tien nieuwe beelden. Van prachtig gekleurd koraal tot Zuid-Afrikaanse pelsrobben: er komt van alles voorbij.

Op de Apple TV 4K worden de screensavers in de hoogste beeldkwaliteit getoond, maar ze zijn ook gewoon zichtbaar op de Apple TV HD. Net als bij alle andere screensavers kun je op het touchpad van de Siri Remote tikken om te zien waar de scène zich afspeelt. Op de website van 9to5Mac-redacteur Benjamin Mayo kun je vanaf je computer bladeren door alle nieuwe en eerdere Apple TV screensavers.

De nieuwe beelden worden automatisch op je Apple TV geladen, mits je tvOS 13 hebt. Er is helaas geen mogelijkheid om de nieuwe screensavers geforceerd te downloaden. Je kan checken of ze voor jou al beschikbaar zijn door vanuit het beginscherm op de Menu-knop te drukken en vervolgens op de touchpad te vegen om te wisselen van screensavers. Check ook of je instellingen goed staan via Algemeen > Schermbeveiliging > Download nieuwe video. Als je deze optie op Elke dag zet, is de kans het grootst dat je de nieuwe beelden krijgt.

Lees ook onze tvOS 13 review, waarin we de nieuwe functies van tvOS 13 onder de loep nemen. tvOS 13 is beschikbaar voor de Apple TV HD en de Apple TV 4K.

