In een video zijn alle Apple iPhone-reclames van de afgelopen jaren te zien. In ruim 20 minuten komt ongetwijfeld ook jouw favoriete iPhone-reclamespotje voorbij! Verder zijn we benieuwd: wat is jouw minst favoriete iPhone uit dit rijtje?

Ken je nog de reclamespot voor de eerste iPhone? Het spotje ‘Hello’ was te zien tijdens de Oscar-uitreiking van 2007 en liet 31 Hollywood-acteurs zien die “Hello” zeiden in films en tv-series. Apple wilde ermee duidelijk maken dat er een nieuw tijdperk voor de telefoon was aangebroken. Bellen? Zo ouderwets! De smartphone van vandaag gebruik je om te internetten en muziek te luisteren.

Fotograferen kon je er ook al mee, al waren de foto’s niet echt om over naar huis te schrijven. In de loop van de jaren heeft Apple steeds andere eigenschappen van de nieuwste iPhone benadrukt in de reclamespotjes. Voor een trip down memory lane kun je naar onderstaande video kijken. Daarin staan alle belangrijke reclamespotjes sinds de originele iPhone op een rijtje.



Nu we het toch over hebben over iPhones door de jaren heen: we hebben jullie wel eens gevraagd naar de populairste of meest favoriete iPhone-model aller tijden, maar we zijn eigenlijk ook wel benieuwd welke het MINST favoriet is. In deze poll kun je je mening geven!

Je kunt de poll ook invullen via deze link.

Hieronder kun je de video met reclamespotjes bekijken. Je moet er wel even de tijd voor nemen, want de video duurt 20 minuten. Mogelijk kun je de video hieronder niet meteen afspelen, maar als je naar YouTube doorklikt lukt het alsnog.

Ook leuk: muzieknummers uit Apple tv-reclames

Heb je geen tijd om 20 minuten te kijken, dan is er nog een andere oplossing: ga gewoon luisteren naar de beste liedjes uit de Apple tv-reclames! In deze afspeellijst zijn ze al voor je bij elkaar gesprokkeld.