De opvolger Tim Cook? Nou, dat wordt…

Als Apple in januari 2023 inderdaad de langverwachte AR-bril aankondigt, is Tim Cook inmiddels 62 jaar. Voor het geld hoeft hij het niet meer te doen en tot zijn 65e blijven zitten is ook niet nodig: Cook heeft genoeg geld achter de hand om een comfortabel leven op de Bahamas te leiden en zijn erfgenamen met een flinke zak geld achter te laten. Voor ons is interessanter wie de opvolger wordt, als Tim Cook uiteindelijk opstapt als CEO van Apple. Wie zijn de kandidaten? En wie vind jij dat het zou moeten worden?



Wie neemt na zijn vertrek de rol van Tim Cook over? Hieronder zie je de kanshebbers. Geen idee wie deze mensen zijn? Dan helpen we je verderop op weg met meer foto’s en een korte biografie. Daarnaast zou een buitenstaander als CEO ook nog een optie kunnen zijn, al is dat bij Apple niet erg gebruikelijk.

Katherine Adams: Apple’s General Counsel en daarmee verantwoordelijk voor juridische zaken binnen Apple. Ze kwam in 2017 bij Apple na jarenlang bij Honeywell te hebben gewerkt. Hoewel een vrouwelijke CEO wel in deze tijd past, is Adams iemand die op de achtergrond werkt en geen kaas heeft gegeten van de productdesign, operationele processen en dergelijke. Adams lijkt ons dan ook minder geloofwaardig.

Eddy Cue: Al jarenlang hoofd van diensten, waaronder Apple Music, Apple News, Podcasts, Apple TV+, Apple Pay en dergelijke. Cue is zelden op het podium te zien en lijkt zich naast zijn werk vooral te interesseren in sport kijken. Cue heeft drie opvolgers klaarstaan voor als hij zich fulltime op zijn hobbies kan storten: Peter Stern (TV+, News+, iCloud+, Fitness+ en meer), Oliver Chaucer (Apple Music) en Jennifer Bailey (Apple Pay). Hoewel diensten steeds belangrijke worden voor Apple, lijkt Eddy Cue niet de juiste persoon om de CEO-rol op zich te nemen. Bovendien is hij ook al bijna 60.

Craig Federighi: Verantwoordelijk voor alle softwareontwikkeling binnen Apple. Hij heeft charisma en veel mensen zouden hem wel als CEO willen zien – maar wil hij dat zelf ook? Federighi is begin 50 en heeft een dynamische uitstraling, dus hij kan nog behoorlijke tijd mee.

John Giannandrea: Hoofd van machine learning en kunstmatige intelligentie, twee onderwerpen die erg belangrijk zijn geworden binnen Apple. Hij stapte in 2018 over van Google naar Apple en zou momenteel betrokken zijn bij de Apple Car. Gianandrea is een relatieve nieuwkomer en heeft diepgaande kennis, maar of dat ook de kennis is om een groot bedrijf te leiden?

Greg Joswiak: Sinds Phil Schiller naar de achtergrond is verdwenen, zien we Greg Joswiak wat vaker opduiken, ook tijdens productaankondigingen. Joz is een oudgediende bij Apple en houdt zich bezig met marketing. Hij is betrokken geweest bij heel wat nieuwe producten en is vier jaar jonger dan Tim Cook. Is dat jong genoeg?

Sabih Khan: Een topman waarvan je waarschijnlijk nog nooit gehoord hebt. Khan leidt de operationele zaken bij Apple, een functie waarbij hij achter de schermen alles op rolletjes moet laten lopen. Dat lijkt misschien ongeschikte voorbereiding om CEO te worden, maar Tim Cook had eerder precies dezelfde rol. En kijk hem nu eens!

Luca Maestri: Deze goedlachse boekhouder met Italiaans accent houdt zicht op alle financiële zaken binnen Apple. Hij is vier keer per jaar te horen in de nabespreking van de kwartaalcijfers, maar dat is ook het enige.

Deirdre O’Brien: Als hoofd Retail + People is O’Brien bekend onder een groot deel van het personeel. Ze werkt al meer dan drie decennia bij Apple en heeft alles al meegemaakt. Ook bekleedde ze meerdere functies op het gebied van verkoop, operations en financiën. Ze is vijf jaar jonger dan Tim Cook, lijkt het goed met hem te kunnen vinden en heeft goede kennis van de cultuur binnen Apple. Als vrouw heeft ze mogelijk extra sterke papieren om de CEO te worden.

Johny Srouji: We zien de Israeliër Srouji regelmatig in zijn lab opduiken, omringd door computers en testopstellingen. Hij overdondert ons met grafieken en percentages. Voor een rol als CEO zou hij wel eens een té technische kandidaat kunnen zijn, maar wie weet: Apple zou ons kunnen verrassen. Srouji is bijna 60 en dus ook alweer redelijk op leeftijd.

John Ternus: De jongste kandidaat, die als CEO nog jarenlang mee kan. Ternus leidt alle hardware engineering voor de teams die de iPhone, iPad, Mac, AirPods en andere producten ontwikkelen. Ternus is als veertiger de jongste van het executive team en is regelmatig te zien tijdens aankondigingen. Hij maakt goede kans, als het aan ons ligt.

Jeff Williams: Chief Operating Officer van Apple, een rol waarbij hij zicht heeft op alle wereldwijde activiteiten van het bedrijf. Daaronder vallen de toeleveringsketen, klantenservice en ondersteuning, maar ook de design- en software-engineeringteams, gezondheid en meer. Jeff Williams is de volgende opvolger van Tim Cook en al net zo’n grijze muis. Williams is al wel eens genoemd als beoogde opvolger van Cook, maar hij is slechts drie jaar jonger dan de huidige CEO. Niet iemand waar Apple nog een decennium mee vooruit kan.

Lisa Jackson: Ze maakt geen deel uit van het executive team van Apple, maar weet zichzelf toch vaak in de kijker te spelen: Lisa Jackson. Ze heeft het allemaal: ze is vrouw, heeft kleur en heeft dankzij haar eerdere werk de connecties om voor Apple te lobbyen. Zo werkte ze tussen 2009 en 2013 voor de Environmental Protection Agency, waar ze zich inzette voor het milieu. Nu doet ze dat bij Apple. Er is eigenlijk één nadeel: je mag nooit de leeftijd van een dame verklappen, maar Jackson is óók alweer 60.

Bekijk ook 'Tim Cook wil nog eenmaal knallen, voordat hij opstapt' De Apple Watch was de eerste belangrijke nieuwe productcategorie uit het Tim Cook-tijdperk. Apple's CEO wil echter nog één keer knallen met iets nieuws, voordat hij stopt.

Meer over het Apple-managementteam lees je in onze round-up.