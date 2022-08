WhatsApp test een nieuwe plek voor de Status-functie, het equivalent van de Stories die je in veel andere apps vindt. Naast de eigen knop in de menubalk onderaan in de app, verschijnen ze ook in je chatlijst.

Ken jij WhatsApp Status nog? Nee, het is niet de functie waarmee je laat zien of je online bent of niet. Het is WhatsApp’s eigen Stories-functie en je vindt hem linksonder in de app. Waar de Stories in apps als Instagram razend populair zijn, wordt de functie in Whatsapp in Nederland maar weinig gebruikt. Om de functie een boost te geven en extra onder de aandacht te brengen, test WhatsApp de Status-functie rechtstreeks in je chatoverzicht.



WhatsApp Status (Story) in chatoverzicht

De functie wordt momenteel getest bij een kleine groep gebruikers met de betaversie van WhatsApp. Als één van je contacten een WhatsApp Status (Story) gepost heeft, zie je dat direct aan de profielfoto in je chatoverzicht. Net als in andere apps als Instagram, zie je rondom de profielfoto een gekleurde cirkel die aangeeft dat er een nieuwe ongelezen Status-post is. Tik op de profielfoto en je kunt meteen de nieuwe WhatsApp Story bekijken.

Gelukkig zie je Stories alleen van de personen waar je een gesprek mee hebt in je chatoverzicht. Heeft iemand van je contacten een WhatsApp Status gepost en heb je daar geen recent chatgesprek mee gevoerd, dan vind je de Status-post alleen in het losse Status-scherm, via de knop linksonder in de menubalk. Als je de functie niet wil gebruiken, dan kun je er volgens WABetaInfo voor kiezen om Status-posts te muten zodat ze niet in het chatoverzicht verschijnen. Maar standaard staat de functie dus wel aan.

Op dit moment open je nog gewoon de chat als je op een profielfoto vanuit het chatoverzicht tikt. Het is nog niet bekend wanneer de functie uitgerold wordt voor alle gebruikers. WhatsApp werkt aan diverse nieuwe functies, waarvan een deel inmiddels al uitgerold is. Deze maand komen er ook nog twee nieuwe privacyfuncties in WhatsApp uit, waaronder het verbergen van je online status.