Tim Cook is in Nederland - de 2023 editie! De Apple CEO bezocht in Eindhoven een gamebedrijf, ging langs bij chipmaker NXP en had een meet-and-greet met de Jumbo-Visma-wielerploeg.

Tim Cook maakt er een gewoonte van om regelmatig even in Nederland langs te wippen. Zo kwam hij in 2016 langs voor een interview met Neelie Kroes en bracht hij een bezoek aan AssistiveWare, een bedrijf dat door Apple regelmatig in de spotlights wordt gezet. In 2018 was Tim Cook weer even terug in Nederland om bij premier Rutte langs te gaan, een boottocht te maken over de Amsterdamse grachten en om het Van Gogh-museum te bezoeken. COVID gooide roet in het eten, maar ondertussen heeft Cook zijn reizen naar Nederland weer opgepakt. Deze keer is Eindhoven aan de beurt.



Tim Cook in Eindhoven

De topman liet weten dat hij het team van NXP in Eindhoven heeft ontmoet, waar hard gewerkt wordt om de producten minder milieubelastend te maken. “NXP’s chips zitten in veel van onze producten, waaronder de nieuwe CO2-neutrale Apple Watch-lineup!” glunderde Cook, die vol interesse naar een door NXP ontwikkelde chip keek. Een andere foto, gemaakt op het dak van NXP, toont een vrolijk babbelende Tim Cook omringd door zonnepanelen.

Display content from Twitter Klik om inhoud van Twitter te tonen.

Learn more in Twitter’s privacy policy. Always display content from Twitter

Archieflink

In een andere tweet vertelt Cook dat hij bij gamebedrijf GameHouse in Eindhoven langs is geweest. Dit bedrijf maakt naar eigen zeggen “duizenden games”. Het zijn vooral casual games, gericht op vrouwen. Cook wilde erover kwijt dat de iPhone het beste mobiele gameplatform ter wereld is en dat de games van GameHouse erg inclusief zijn.

Display content from Twitter Klik om inhoud van Twitter te tonen.

Learn more in Twitter’s privacy policy. Always display content from Twitter

Archieflink

Wie het aanbod van GameHouse voor de iPhone wil bekijken kan hier terecht. De games hebben vaak een appicoon met een lachende vrouw en een verhaallijn rondom beroepen zoals kapster, verpleegster of schoonheidsspecialiste. Wat ook bij alle games gelijk is, is dat ze een in-app abonnement van €89,99 per jaar hebben.

Tim Cook had verder een ontmoeting met de makers van de Relive-app en had een meet-and-greet met de Jumbo Visma-ploeg. Cook noemt zichzelf een levenslange fietsfan, dus hopelijk heeft hij nu gezien dat we fietsnavigatie in Apple Kaarten nodig hebben, om ons te kunnen verplaatsen op al die fietspaden.

Display content from Twitter Klik om inhoud van Twitter te tonen.

Learn more in Twitter’s privacy policy. Always display content from Twitter

Archieflink

Eerder was Tim Cook al in Madrid om een optreden bij te wonen in de Apple Store (maar hij deed nog veel meer!) en we hebben zo’n vermoeden waar hij de komende dagen gaat opduiken: het is weer Oktoberfest in München.