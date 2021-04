Apple benoemde in januari 2021 John Ternus als nieuwe SVP of Hardware Engineering. Hij volgde daarmee Dan Riccio op. Wie is de nieuwe man en wat is zijn achtergrond? Dat lees je hier!



Apple heeft de pagina met managementkopstukken ook aangepast, zodat John Ternus daar nu een eigen plek heeft. Hij vervangt daarmee Dan Riccio, die naar een functie elders binnen Apple is vertrokken. Het huidige overzicht van Apple’s leidinggevende team ziet er nu als volgt uit:





John Ternus: hardware engineering

In januari kondigde Apple aan dat Hardware Engineering SVP Dan Riccio zou overstappen naar een nieuwe rol. Hij zou zich gaan richten op een niet nader genoemd project, vermoedelijk de AR-bril die nog in ontwikkeling is. Hij werd opgevolgd door John Ternus.

Ternus kwam in 2001 in dienst bij Apple, aanvankelijk binnen het Product Design-team. Sinds 2013 werkt hij als vice-president voor Hardware Engineering en werkte aan belangrijke producten. Zo was hij betrokken bij alle generaties van de iPad, de nieuwste iPhones en de AirPods. Ook speelde hij een cruciale rol bij de overstap van de Mac naar Apple Silicon.

In zijn nieuwe rol als SVP Hardware Engineering rapporteert Ternus rechtstreeks aan CEO Tim Cook. Hij leidt alle hardware engineering-activiteiten, waaronder de teams die aan iPhone, iPad, Mac, AirPods en andere producten werken.

Tijd voor Apple

Voordat John Ternus bij Apple werkte was hij werktuigbouwkundige (mechanical engineer) bij Virtual Research Systems. Hij behaalde zijn bachelor’s degree in werktuigbouwkunde (mechanical engineering) aan de universiteit van Pennsylvania. Tim Cook prijst Ternus voor zijn uitgebreide kennis en brede ervaring.

Ternus zal tijdens zijn werk nauw samenwerken met andere Senior Vice Presidents, zoals Jeff Williams, Johny Srouji en Craig Federighi. Een korte biografie van Ternus vind je op deze webpagina bij Apple.