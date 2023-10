In een interview gaat Apple CEO Tim Cook in op de vraag "of echt elk jaar een nieuwe iPhone nodig hebben". Ook sprak hij over zijn eigen inspanningen om groener te leven.

Een paar jaar geleden zou het een vreemde vraag zijn geweest. De ontwikkelingen rondom de iPhone stonden nog in hun kinderschoenen en er zaten elk jaar wel een paar spectaculaire vernieuwingen in. Het was logisch dat Apple elk jaar nieuwe iPhone uitbracht. Er viel nog zoveel te verbeteren en bedrijven zoals Apple maakten zich nog niet zo druk over het milieu. Maar nu Apple de milieumaatregelen heeft aangescherpt is de vraag terecht, of er nog wel elk jaar nieuwe producten moeten verschijnen. Of moet Apple zorgen dat we wat vaker een jaartje overslaan, door simpelweg niets nieuws uit te brengen? Tim Cook vindt van niet, zo blijkt uit een interview met Brut.

Het interview vond plaats bij een datacenter en zonnecentrale van Apple in Denemarken. Cook was daar onlangs in het kader van zijn Europese toernee langs diverse steden. Dat gebeurde niet echt CO2-neutraal, namelijk in een privéjet. Cook kreeg dan ook de vraag hoe het zit met ‘greenwashing’. Spiegelt Apple de zaken niet mooier voor dan ze zijn? En wat bedoelt Apple eigenlijk met CO2-neutraal, een term die in de EU misschien verboden wordt omdat het vaak onterecht wordt gebruikt?

Cook gaf toe dat er nog veel werk te doen is om helemaal over te stappen op hernieuwbare energie en gebruik van gerecycled materialen. Er wordt al zo ‘schoon’ mogelijk geproduceerd en als dat niet lukt wordt de vervuiling gecompenseerd met investeringen in bossen en grasvelden, die CO2 uit de lucht opnemen. Het bedrijf wil dit soort activiteiten zoveel mogelijk in alle openheid doen. Apple is weliswaar geheimzinnig als het om nieuwe producten gaat, maar wil met de milieu-inspanningen volledig transparant zijn. Het idee daarachter is dat andere bedrijven het dan gemakkelijk kunnen kopiëren, zodat ze ook hun productie milieuvriendelijker maken. Apple heeft al regelmatig journalisten toegelaten in de recyclingfaciliteiten. Zo kreeg iCulture eerder dit jaar ook de mogelijkheid om recyclingrobot Daisy te bekijken.

Maar hoe zit het dan met die jaarlijkse productupdates zoals bij de iPhone, dat is toch helemaal niet nodig? Cook weet zich eruit te praten, door te zeggen dat het geweldig is dat er elk jaar een nieuwe iPhone beschikbaar komt, voor mensen die dat willen. Ze kunnen hun oude toestel immers inruilen bij Apple voor een klein bedrag. Werkt het toestel nog, dan verkoopt Apple ‘m door als refurbished iPhone. Kapotte iPhones worden door een robot uit elkaar gehaald om de materialen te verzamelen voor hergebruik. Een wereld waarin Apple niet meer jaarlijks iPhone-updates uitbrengt zou ook ondenkbaar zijn. Apple is een beursgenoteerd bedrijf, dat ook de investeerders tevreden moet houden en dat betekent: continu omzet draaien en winst maken. Dat botst wel eens met milieudoelstellingen.

Tim Cook doet (een beetje) aan recycling

Het antwoord op de vraag hoe de iPhone er over 20 tot 30 jaar uitziet, is helaas wat teleurstellend. Cook wil alleen kwijt dat het toestel dan CO2-neutraal zal zijn en “veel verder dan nu”, maar details wil hij niet geven, omdat hij “niet alle geheimen wil verklappen”. OK, een ander gevoelig onderwerp dan: wat doet Cook zelf aan het milieu? Hij vloog Europa rond in een privéjet en we zien hem elk jaar met een nieuwe iPhone in de broekzak en een nieuwe Apple Watch om de pols. We zien hem ook nooit uit een bus of trein stappen. Wel probeert hij kleine dingen te doen: hij probeert plastic te vermijden, rijdt in een elektrische auto, doet hij aan recycling en maakt hij compost van zijn organische afval – als hij thuis is.

Het volledige interview is te zien als TikTok-filmpje bij Brut.