Tim Cook heeft afgelopen week een rondreis door Europa gemaakt. Aan het einde benadrukte hij in een interview opnieuw dat augmented reality de toekomst is. Ook maakt Cook zich druk over klimaatverandering en ziet programmeren als een belangrijke skill.

Apple haalde de Nederlandse publicatie Bright (RTL) naar Italië voor een interview met Tim Cook. Er zijn geen beelden van, maar één ding is zeker: Cook sprak opnieuw over zijn toekomstdromen rondom augmented reality. Volgens de CEO is AR een diepgaande technologie, die alles zal beïnvloeden. “Stel je voor dat je plotseling kan lesgeven met AR en op die manier dingen kan demonstreren. Of op medisch vlak, en ga zo maar door. Zoals ik al zei: we gaan echt terugkijken en denken hoe we ooit zonder AR hebben geleefd.” Cook gelooft ook wel in de mogelijkheden van virtual reality, maar vindt dat dit niet het leven van een persoon moet overnemen, zoals voorstanders van de metaverse voor ogen zien.



Cook betwijfelt of de gemiddelde persoon weet wat de metaverse is. Hij vindt het belangrijk dat mensen goed begrijpen wat iets is en betwijfelt of dat bij de metaverse het geval is. Ook denkt hij niet dat mensen hun hele leven hierin willen doorbrengen. Cook heeft zich al veel vaker uitgelaten over augmented reality versus de metaverse, waarbij Apple groot voorstander is van AR en vrijwel zeker werkt aan een AR-bril , die volgend jaar op de markt moet komen.



Tim Cook in een testlab voor mobiele technologie in München.

Wat de overige thema’s in het interview betreft, wijkt Cook niet af van zijn gebruikelijke script: hij ziet programmeren als een universele taal en vindt dat iedereen het zou moeten leren. Als grootste bedreiging ziet Cook de klimaatverandering. Voor een bedrijf dat met continu nieuwe producten en kleine productupdates juist aanzet tot onnodige consumptie, lijkt dat een heikel onderwerp. Maar Cook weet zich er handig uit te redden door te benadrukken hoeveel moeite Apple steekt in gebruik van recycled materialen. Apple wil de wereld beter achterlaten dan hoe we die aantroffen, aldus Cook.



Tim Cook ontmoet enkele locals in de Apple Store van Milaan.

Een ander heikel onderwerp dan: de regels die overheden en de EU opleggen aan techbedrijven, bijvoorbeeld de eis om over te stappen op een universele oplader. Cook is daar uiteraard tegenstander van: “Hoe meer belemmeringen je ergens op aanbrengt, hoe minder innovatief het kan zijn.” Dit is het argument dat Apple al meermaals naar voren heeft geschoven als reactie op de invoering van de usb-c-oplader.

Tim Cook op rondreis door Europa

Cook was afgelopen week bezig met een tour door Europa. Hij bezocht het voetbalveld van Ted Lasso, ging langs bij Apple-locaties in Londen, Berlijn, München en Milaan, ontmoette lokale ontwikkelaars van apps en werd gefotografeerd met een bierpul tijdens Oktoberfest. Hij eindigde zijn rondreis in Italië, waar hij een eredoctoraat in innovatie en internationaal management van de Universiteit van Napels Federico II ontving – toevallig dezelfde universiteit waar Apple’s Developer Academy is gevestigd en waar je je ook als Nederlander kon aanmelden.

Eerdere uitspraken van Tim Cook over augmented reality en de metaverse: