We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: The Sky is Everywhere

Bereid je voor op een nieuw, hartverwarmend drame op Apple TV+, met Jason Segel in een van de hoofdrollen. In de film krijgen we het verhaal te zien van de 17-jarige Lennie Walker, een muzikaal wonderkind dat probeert om te gaan met het verlies van haar zus. Wanneer Joe Fontaine, een charismatische jongen, nieuw op school komt voelt Lennie zich tot hem aangetrokken. Maar Lennie’s gecompliceerde relatie met haar overleden zus en diens vriendje staat alles in de weg. Regie door Josephine Decker en gebaseerd op een boek met dezelfde titel.

Nieuw op Apple TV+: Pretzel and the Puppies

Een nieuwe kinderserie op Apple TV+, met Mark Duplass en Nasim Pedrad. We volgen Pretzel, Greta en de puppies terwijl ze het stadje Muttgomery ontdekken. Als je vader de langste teckel ter wereld is, levert dat heel wat uitdagingen op. In 8 afleveringen volgen we het gezin. Pretzel en Greta moedigen hun pups aan om problemen zelf op te lossen als ze ergens mee geconfronteerd worden.

Beecham House (S01)

Te zien bij: Disney+

Delhi, 1795. John Beecham, een voormalige soldaat bij de Britse Oost-Indische Compagnie, wil een nieuw leven beginnen. Bij aankomst in het landhuis is het personeel verbijsterd dat hun nieuwe meester samen met zijn baby is gekomen. John is vastberaden om zijn familie in Delhi te herenigen en de identiteit van het jongetje verborgen te houden, maar tegen welke prijs voor hemzelf en zijn geliefden?

Catching Killers (S02)

Te zien bij: Netflix

In deze serie over waargebeurde misdaden onthullen de onderzoekers van beruchte seriemoordenaarszaken de afschuwelijke en vreselijke details van hun buitengewone werk.

Inventing Anna (S01)

Te zien bij: Netflix

Moedige ondernemer of oplichter? Een journalist onderzoekt het verhaal van Anna Delvey, die de elite van New York ervan overtuigde dat ze een Duitse erfgename was.

The Hating Game

Te zien bij: Amazon Prime Video

Lucy is vastbesloten professioneel succes te boeken zonder haar ethiek op het spel te zetten. Ze begint aan een meedogenloos één-tegen-één spel tegen haar koelbloedige aartsvijand Joshua, een rivaliteit die wordt gecompliceerd door haar groeiende aantrekkingskracht voor hem.

Once Upon a Time… in Hollywood

Te zien bij: Amazon Prime Video

TV-ster Rick Dalton en zijn vaste stuntdubbel Cliff Booth proberen aan de bak te komen in een filmindustrie die ze bijna niet meer herkennen.

My Valentine

Te zien bij: Videoland

De liedjes en artistieke identiteit van een popzangeres zijn gestolen door haar ex-vriend/manager en schaamteloos geplakt op zijn nieuwe vriendin/protégé. Samen opgesloten in een kleine concertzaal, confronteren de drie hen met de emotionele mishandelingen uit het verleden… tot de dingen gewelddadig worden

Cool Abdoul

Te zien bij: Pathé Thuis

Het waargebeurde verhaal van Ismaïl Abdoul, de Gentse bokser. Hij heeft maar één doel: de absolute top bereiken in de bokswereld. Hiervoor moet hij wel de juiste keuzes maken…