Wat gebeurde er op Apple-gebied op vrijdag 11 februari 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag extra veel tips en uitleg, waar je echt iets aan hebt. Zo vertellen we hoe je WhatsApp lettertypes wisselen en kun je met de functie Continuiteitstekeningen iets bijzonders doen. En hoe zit het eigenlijk met de smart home-standaard Matter? In onze Matter FAQ lees je (met hulp van Netatmo) antwoord op al je veelgestelde vragen! Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Orange België heeft nu 5G voor alle particuliere abonnees. Voorheen was het alleen beschikbaar voor bedrijfstoepassingen.

Je kunt vanaf nu ook 112 via wifi en 4G bellen. Wel zo fijn als het mobiele netwerk het even niet doet.

Lees de meest recente geruchten over de iPhone SE 2022, de smartphone die waarschijnlijk al heel binnenkort onthuld wordt.

Deals

Tips en uitleg

En deze update wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

​ Home Widget • for HomeKit (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 14.4+) - Deze widget heeft nu nieuwe formaten en opties. Handig!