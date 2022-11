Het buildnummer voor deze update is 20B110. Dit is een paar builds verder dan die van iOS 16.1.1 met buildnummer 20B101 had. Het gaat hier om twee relateif kleine updates die bedoeld zijn om problemen op te lossen die sinds de release van iOS 16.1 zijn ontstaan. Er zaten in deze versie veel nieuwe functies, maar er kwamen ook wat bugs aan het licht zoals een wegvallende wifi-verbinding.



De nieuwste iOS -update wordt momenteel uitgerold. Het kan daardoor even duren voordat de update voor jou zichtbaar is. Meestal rolt Apple de updates uit vanaf 19:00 Nederlandse tijd. Het heeft geen zin om in de reacties te melden dat je de update nog niet ziet. Zie ook ons artikel over iOS-installatieproblemen

iOS 16.1.2 beschikbaar

Apple zegt in de releasenotes dat er twee dingen zijn verbeterd: de compatibiliteit met mobiele providers en optimalisatie voor Crashdetectie op de iPhone 14- en iPhone 14 Pro-modellen. Dit zorgt ervoor dat er bij een ernstig auto-ongeval automatisch contact wordt opgenomen met de hulpdiensten. Wat de verbeteringen zijn, noemt Apple niet expliciet maar het zou iets te maken kunnen hebben met pretparken. Mensen die met de iPhone in een achtbaan gingen zitten, merkten dat soms de Crashdetectie in actie kwam omdat de iPhone dacht dat de persoon in botsing was gekomen of omrolde. Mogelijk zitten er ook nog wat andere bugfixes en beveiligingsverbeteringen in die Apple niet belangrijk genoeg vindt om te noemen.

Bekijk ook Crashdetectie op de Apple Watch en iPhone: zo werkt het Apple heeft in 2022 een nieuwe functie geïntroduceerd: crashdetectie. Dit is een nieuwe veiligheidsfunctie op de iPhone en Apple Watch die je hopelijk nooit nodig hebt.

iOS 16.1.2 releasenotes

De releasennotes van iOS 16.1.2 lees je hieronder:

Deze update bevat belangrijke beveiligingsupdates en de volgende verbeteringen voor je iPhone: Verbeterde compatibiliteit met draadloze aanbieders

Optimalisatie van ongelukdetectie op iPhone 14- en iPhone 14 Pro-modellen Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina:

https://support.apple.com/kb/HT201222

iOS 16.1.2 downloaden

Om iOS 16.1.2 te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPhone naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via iTunes of de Finder. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac of pc en open iTunes of de Finder in macOS Catalina en nieuwer. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Bekijk ook iPhone updaten: zo kun je de nieuwste iOS-versie installeren Hoe kun je de software op je iPhone bijwerken naar de nieuwste versie van iOS? In deze tip leggen we uit hoe de iPhone updaten werkt, met of zonder computer.

Gebruikte je een testversie en wil je geen beta’s meer ontvangen? Vergeet je niet af te melden voor het betaprogramma mocht je geen beta meer willen draaien.

Bekijk ook Zo kun je je afmelden voor de beta's van iOS, watchOS, macOS en tvOS Als je geen publieke betaversies van iOS, macOS en tvOS meer wilt ontvangen, kun je je hiervoor eenvoudig afmelden. In deze tip leggen we uit hoe je dit doet.

Waarom zie ik de update (nog) niet?

Het kan soms even duren voordat jij de update op jouw toestel te zien krijgt. Dat heeft ermee te maken dat Apple deze updates gefaseerd uitrolt. Hoe dit zit lees je in dit artikel: Dit is waarom het langer duurt voordat iOS-updates automatisch geïnstalleerd worden. Als het na een tijdje nog niet lukt om iOS te updaten, lees dan ons artikel over iOS-installatieproblemen.

Bekijk ook iOS-update installeren lukt niet: hoe los je dit op? Loop je tegen iOS installatieproblemen aan bij de nieuwste iOS-update? Verschijnt de nieuwste iOS-update niet op je iPhone? Wij helpen je op weg als iOS-updates downloaden en installeren niet lukt en als er andere problemen optreden.