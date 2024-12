Opletten geblazen, want je social media-accounts worden weer overspoeld met luisterlijstjes: Spotify Wrapped 2024 is er! Net als ieder jaar check je weer waar je het meest naar geluisterd hebt en hoeveel.

Voor de negende keer heeft ook dit jaar weer de Spotify Wrapped uitgebracht. Dit persoonlijke muziekoverzicht laat je alle muzikale hoogtepunten van jouw Spotify-account zien, getoond in de bekende story-achtige weergave. Net als voorheen is er een apart Wrapped-tabblad waar je alle statistieken, afspeellijsten en meer op een plek vindt.

Spotify Wrapped 2024 is er

December is een maand van tradities en inmiddels mogen we daar Spotify Wrapped ook wel aan toevoegen. De komende dagen zullen waarschijnlijk weer veel van je vrienden hun persoonlijke muzikale hoogtepunten (ongevraagd) met je delen via de Spotify Wrapped-functie. Met Spotify Wrapped 2024 bekijk je niet alleen naar welke nummers en artiesten je dit jaar het meest hebt geluisterd, maar ook hoeveel minuten, wat je favoriete genre is en meer.

Om aan de slag te gaan, kun je deze link volgen waarna de Spotify-app geopend. Op dit moment is de Wrapped nog niet te vinden in de app zelf, maar je kunt hem via de link wel bekijken. Je gaat meteen van start, met kleurrijke visuals waarin alle statistieken in getoond worden. Je kan door de statistieken bladeren door op de rechterkant van het scherm te tikken en je kunt elk onderdeel natuurlijk delen via bijvoorbeeld Instagram, X, Threads of een willekeurig ander sociaal netwerk. Of je vrienden daarop zitten te wachten, is een tweede. Je kunt het natuurlijk ook gewoon lekker voor jezelf houden.

Ben je Apple Music-gebruiker? Geen nood, want je kunt je Apple Music Replay 2024 bekijken met soortgelijke statistieken. Je kunt dat zelfs per maand bekijken. In onze tip over Apple Music Replay lees je er meer over. Amazon heeft dit jaar ook voor het eerst een jaarlijks overzicht, genaamd 2024 Delivered. Deze vind je hier.