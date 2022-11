Het iPhone-dock is normaal gesproken een strook met apps onderaan je beginscherm. Je kunt er maximaal 4 appiconen in zetten. Maar dat vinden wij te weinig! Met de hedendaagse mogelijkheden van iOS kun je wel 24 apps in een dock op je toegangsscherm zetten! Dit is geen standaardfunctie van iOS, maar je hebt er een speciale app voor nodig: Lock Launcher.

Stap 1: Apps kiezen voor je dock

Zo ga je te werk:

Download de gratis app Lock Launcher. Bij het opstarten van de app veeg je de reclame voor de betaalde upgrade omhoog. Die heb je namelijk niet nodig. Ga naar het tabblad Favorites. Hier maak je een lijst van de apps die je in het dock wil zetten. Tik op Add Action en vervolgens op Choose Action. Kies een optie, bijvoorbeeld een systeeminstelling, standaardapp of Hot Apps. Het is ook mogelijk om Car Keys, Shortcuts, VPN-tools en meer te kiezen. Wij kiezen Hot Apps om te linken naar een bepaalde app. Met de zoekfunctie kun je naar de gewenste app zoeken, bijvoorbeeld Duolingo. Je kunt nu een icoon, achtergrond en naam kiezen. Met de knop Test Run kun je kijken of de shortcut werkt. Dit zal bij losse apps meestal gewoon werken, maar bij ingewikkelde acties is het slim om even te testen of een tik op het icoontje het gewenste effect heeft. Ben je tevreden, dan tik je op Save.

Zo ga je door met het toevoegen van apps, tot maximaal 24 stuks. Staat jouw app er niet bij, dan kun je een verzoek indienen of zelf een Shortcut maken.

Stap 2: Live Activiteiten inschakelen

Je moet in de app nu nog de Live Activiteiten inschakelen:

Ga in Lock Launcher naar het tabblad Settings. Tik op Live Activities/Dynamic Island). Zet de schakelaar bij Live Activities aan. Zet Bottom Display op ‘Dock’. Zet Dock Rows op 3. Zet Icons Per Line op 6. Tik op Done en kijk hoe het eruit ziet door je iPhone in slaapstand te zetten en het scherm weer te activeren.

Je kunt een app starten door op het icoontje te tikken. Heb je 3×8=24 icoontjes dan kun je ze het beste op kleur sorteren of een andere manier van ordenen verzinnen.

Stap 3: Extra info in het Dynamic Island

Heb je een iPhone met Dynamic Island, dan kun je nog wat extra’s doen. Je kunt bijvoorbeeld de CPU-belasting in het Dynamic Island bekijken. Iets wat ik zelf best interessant vond om te zien, is wanneer het scherm naar 120Hz schakelt. Als je dit in je Dynamic Island zet, kun je het continu in de gaten houden tijdens het gebruik van je iPhone. Het is meer iets uit nieuwsgierigheid, dan dat je hier echt iets aan hebt.

Je doet dit door bij Dynamic Island aan te geven wat je links en rechts wilt zien.

