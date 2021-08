Spotify en privacy

Bij privacy denk je aan Google en Facebook, die je gedrag in de gaten houden om te adverteren. Maar Spotify verzamelt ook heel wat informatie over jouw gedrag. Het bedrijf verzamelt meer dan 100 miljard datapunten per dag en krijgt daarmee inzicht in wat je luistert, wat je aan het doen bent tijdens het luisteren en hoe je luistert. Ze worden geleverd door de meer dan 365 miljoen maandelijkse gebruikers, waarvan ongeveer de helft muziek met reclame krijgt voorgeschoteld. Op basis van die data kan passende reclame worden vertoond op basis van stemming, smaak en gedrag. Wat kun je hiertegen doen? Niet zoveel, maar gelukkig zijn er wel wat schakelaars die je kunt omzetten om je privacy iets te verbeteren.

Spotify verzamelt heel veel data

Alles wat je met Spotify doet in de app en de desktopspeler wordt vastgelegd: wat je zoekt, welke nummers je skipt en op welke knoppen je tikt. Spotify weet op welk moment van de dag je een bepaald nummer bent gaan luisteren. Dat gaat verder dan welk nummer je luistert: als jij herhaaldelijk een ‘break up’-afspeellijst zit te luisteren weet Spotify dat je relatie in een crisis zit. Deze data wordt gebruikt om de juiste reclames te tonen, als je niet-betalende gebruiker bent. Maar ook de betalende gebruikers leveren data aan Spotify, bijvoorbeeld over trends in muzieksmaak en de plekken waar ze luisteren.

In 2015 gaf een Spotify-topman toe dat er een “enorme hoeveelheid data wordt verzameld over wat mensen luisteren, waar en in welke context”. Daarmee krijgt het bedrijf inzicht in wat mensen aan het doen zijn. Met investeringen in datawetenschappen wordt dit omgezet in bruikbare informatie.

Hoe kun je je privacy bij Spotify beterbeschermen?

Het is helaas niet mogelijk om privé te luisteren met Spotify, zonder dat er data wordt verzameld. De Spotify-app voor iOS bevat vrijwel geen privacy-instellingen.

Wel kun je via de website een paar aanpassingen doen:

Ga naar je profiel en tik op Privacy-instellingen. Schakel het delen van Facebook-gegevens uit. Dit voorkomt dat Spotify allerlei persoonsgebonden data van Facebook kan gebruiken. Schakel Advertenties op maat uit. Ga naar Profiel bewerken en kijk welke persoonlijke gegevens je met Spotify hebt gedeeld. Weet Spotify je geslacht, geboortedatum en het land waarin je woont? Misschien wil je dat niet en voel je je prettiger als er wat willekeurige informatie is ingevuld. Zet ook het vinkje uit bij Deel mijn registratiegegevens met de contentleveranciers van Spotify voor marketingdoeleinden. Los van het feit dat derden niets met jouw privédata te maken hebben kan de data ook buiten de EER terechtkomen, waar privacy minder goed is geregeld.

In de Spotify-app op de desktop kun je cookies blokkeren. De app waarschuwt dat het “negatieve invloed kan hebben op je Spotify-ervaring”, oftewel: je krijgt minder advertenties op maat te zien.

Open Spotify op de Mac. Klik rechtsboven naast je accountnaam op het omlaag wijzende pijltje. Ga naar Instellingen > Geavanceerde instellingen. Onder het kopje Privacy zet je de schakelaar aan om cookies te blokkeren.

Luister je Spotify via het web, dan zou je een privacyvriendelijke browser kunnen gebruiken, zoals Brave of Firefox.

Apps met toegang tot je Spotify-data

Nu je toch aan het opruimen bent is het goed om eens te kijken welke apps en diensten je toegang hebt gegeven tot je Spotify-account. Waarschijnlijk zijn het meer dan je denkt. Ga hiervoor in de browserversie van Spotify naar Apps en klik op Toegang verwijderen bij elke ongewenste app.

Beperken wat vrienden op Spotify kunnen zien

Een ander aandachtspunt op het gebied van privacy is dat andere gebruikers kunnen zien wat jij luistert, als je de sociale functies van Stotify hebt ingeschakeld. Mensen die jou volgen kunnen dan jouw luistergedrag bekijken. Je voorkomt dit met een Privésessie. Dit moet je telkens wanneer je gaat luisteren weer inschakelen. Ook kun je je het delen van je luistergedrag uitschakelen.

Open de Spotify-app op je iPhone. Ga naar Instellingen > Sociaal. Activeer Privésessie om anoniem te luisteren. Zet de schakelaar Luisteractiviteit uit. Zet de schakelaar Onlangs afgespeelde artiesten uit.

Let op dat je hiermee alleen voorkomt dat anderen kunnen zien wat jij aan het luisteren bent. Het voorkomt niet dat Spotify je data blijft vastleggen. Wat je in een privésessie luistert kan nog steeds van invloed zijn op de aanbevelingen die je in Spotify krijgt.

In de Spotify-app op de desktop kun je deze instellingen ook regelen door naast je accountnaam te klikken en naar Instellingen > Sociaal te gaan.

Conclusie: kan je Spotify privacybewust gebruiken?

Helaas is het onmogelijk om Spotify te gebruiken zonder je persoonlijke data met het bedrijf te delen. Als je wilt dat Spotify niets van je weet, dan moet je je account opheffen. Maar je kunt er zelf ook veel invloed op hebben. Bij het maken van een account geef je je gebruikersnaam, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht en soms ook je woonadres en land. Heb je een betaald account dan geef je ook je betaalmethode. Verder kan het bedrijf volgens het privacybeleid cookies plaatsen, IP-adressen opslaan, achterhalen welk apparaat en welke browser je gebruikt, welk besturingssysteem je hebt geïnstalleerd en welke andere apparaten er op jouw WiFi-netwerk aanwezig zijn. Daarnaast kan de app beweging en richting aflezen uit de sensoren in je smartphone, met name de versnellingsmetr en de gyroscoop. Gebruik je de spraakfuncties van Spotify, dan kunnen ook die spraakopdrachten worden opgenomen. Koppel je je Facebook-account, dan kan Spotify je persoonlijke info van Facebook importeren.

Dat alles is bedoeld om je luisterervaring te verbeteren en om je persoonlijke aanbevelingen te geven. Maar het wordt ook gebruikt om de algoritmes van Spotify te verbeteren, zodat realtime context-gebaseerde reclames kunnen worden afgespeeld. Spotify kan 10 activiteiten herkennen: ontspannen, avondeten, gamen, party, reizen, koken, focus, feestdagen/vakantie, studie en workout. Met het luisteren van podcasts kan Spotify je interesses nog scherper krijgen, bijvoorbeeld honden, opvoeding of sport. Vandaar dat Spotify er flink op inzet.

Omdat je bij Spotify niets uploadt of deelt, voelt het alsof het met de privacy wel goed zit. Maar toch weet Spotify precies in welke stemming je bent en of je toe bent aan een flinke reep chocola.