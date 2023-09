Een van de meest merkwaardige accessoires uit 2023 is nu officieel in Nederland en België verkrijgbaar. De Dyson Zone is een opvallende verschijning, vooral als je 'm draagt met het luchtfilter.

Dyson Zone met luchtzuivering

Dyson maakt al jaren luchtreinigers: van grote torens tot kleinere modellen die op je bureau passen. Een echt persoonlijk luchtfilter was er nog niet, totdat de Dyson Zone in december 2022 werd geïntroduceerd. Dat leverde meteen veel publiciteit op, want het ziet er toch wat vreemd uit, zo’n luchtfilter voor je gezicht. Het lijkt wel een beetje op een brommerhelm, maar dan zonder de helm en het plastic vizier. Nadat de Dyson Zone dit voorjaar al in enkele andere landen in de verkoop ging, is nu de Benelux aan de beurt. Je betaalt er 699 euro voor en dat is toch weer een paar tientjes meer dan de – toch ook al dure – AirPods Max.



In Nederland is de Dyson Zone vanaf vandaag officieel te koop in de Dyson Demo Store in Amsterdam en de Dyson Demo Zones in Utrecht en Leidschendam. Het gaat hier om een prima hoofdtelefoon met een gebruiksduur van 50 uur (muziek luisteren). Gebruik je het luchtfilter tijdens het luisteren naar muziek, dan is de batterij al na 4 uur leeg. Opladen doe je via de usb-c-poort. In drie uur is de Zone weer 100% opgeladen. Dyson staat niet bekend om z’n audio-apparatuur, maar denkt dankzij een wetenschappelijke benadering toch een goed product te hebben neergezet, met lage vervorming en een breed frequentiebereik. De bas, middentonen en hoge tonen zouden even goed uit de verf moeten komen. Met gebruikertests is gekeken of dat ook zo is.

Je kunt de hoofdtelefoon gewoon gebruiken voor het luisteren naar muziek, dus ook zonder het luchtfilter. Ga je naar een stad met veel luchtvervuiling, dan klik je de luchtzuivering erop. De compressoren in elke oorschelp zuigen lucht aan door de dubbelaags filers, waarna er gezuiverde lucht naar de neus en mond van de drager stroomt. De Zone vangt 99% van de deeltjesvervuiling zo klein als 0,1 micron op, terwijl de met kalium verrijkte koolstoffilters zich vooral richten op de zure gassen in de stadse luchtvervuiling, waaronder NO2 en SO2. Dyson heeft alle eerder opgedane ervaringen met luchtreiniging toegepast in deze hoofdtelefoon.

Een ander probleem in de stad is het geluidsniveau. Vandaar dat de Dyson Zone ook dat probeert te filteren. Er zijn in totaal 11 microfoons aanwezig, waarvan 8 gebruikt worden voor actieve ruisonderdrukking. Dit kan het geluid rondom tot zo’n 38 decibel verminderen. De microfoons zijn ook nodig voor spraakopdrachten, telefoongesprekken en voicememo’s.

Dyson Zone in twee varianten

Dyson brengt twee varianten van de Dyson Zone uit: de normale uitvoering heeft één elektrostatisch filter, een magnetisch vizier, een reinigingsborstel voor het vizier, usb-c-oplaadkabel, vizierhoes en een harde opbergdoos. Dit model kost 699 euro en is uitgevoerd in blauw/zilver. De Dyson Zone Absolute+ heeft een extra elektrostatisch filter, een Explorer opbergdoos, adapterkit voor in het vliegtuig en een zacht etui. Dit model is te herkennen aan de donkerblauwe kleur met zilver en koper accenten en kost 749 euro. Meer info is hier te vinden.