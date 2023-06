Spotify krijgt er een handige functie bij, die nog niet in Apple Music te vinden is. Het gaat om 'Your Offline Mix' en is bedoeld om te luisteren als je geen actieve internetverbinding hebt en bent vergeten om wat muziek te downloaden.

Offline muziek streamen met Spotify

Spotify bood al de mogelijkheid om albums en afspeellijsten offline op te slaan, zodat je er bijvoorbeeld in een vliegtuig naar kunt luisteren. Maar soms heb je geen idee waar je naar wilt luisteren of ben je helemaal vergeten om iets te downloaden. Dan komt ‘Your Offline Mix’ van pas, die door CEO Daniel Ek persoonlijk werd aangekondigd. Het gaat voorlopig nog om een test.



Het kan handig zijn als de mobiele verbinding wegvalt, of als je in een vliegtuig stapt en bedenkt dat je geen muziek hebt gedownload. De offline mix wordt proactief gedownload op basis van nummers die je recent hebt geluisterd. Volgens een gebruiker die het testte was 10% van de nummers eerder zelf al gedownload en de andere 90% niet. Of jij de nieuwe offline muziekmix al kunt testen is een kwestie van geluk; Spotify lijkt willekeurige accounts uit het klantenbestand van meer dan 500 miljoen mensen te hebben uitgekozen om het te activeren. Onduidelijk is nog of het hier alleen om betalende gebruikers gaat, of dat ook mensen met een gratis Spotify-account er gebruik van kunnen maken. Normaal is offline opslaan alleen beschikbaar voor Spotify Premium.

Spotify begon een paar jaar geleden al aan deze nieuwe functie te werken. In 2020 kwam reverse engineer Jane Manchun Wong de offline muziekmix al op het spoor, maar het werd toen nooit uitgerold of getest. Spotify’s concurrent YouTube Music heeft al een ‘Offline mixtape’-functie. Daarmee kun je automatisch 500 nummers uit verschillende afspeellijsten downloaden als je de ‘Smart download’-functie aan zet.