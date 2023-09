App Store op Vision Pro

Apple heeft officieel bekendgemaakt dat er dit najaar een App Store komt voor visionOS, het besturingssysteem van de aanstaande headset. Het gaat om een betaversie, bedoeld voor ontwikkelaars. De App Store zal apps en games bevatten die voor visionOS zijn gemaakt, maar ook iPhone- en iPad-apps die op de headset kunnen draaien. Zo krijgen ontwikkelaars alvast een eerste indruk wat er allemaal mogelijk is en wat concurrenten in de tussenliggende tijd hebben gemaakt. Standaard zullen bestaande iPhone- en iPad-apps ook beschikbaar worden gesteld in de App Store voor visionOS. Mocht een app niet helemaal compatibel zijn, dan krijgt de ontwikkelaar een melding en de kans om de app alsnog bij te werken. In de huidige App Stores zijn meer dan 1,6 miljoen apps te vinden, dus het aanbod voor visionOS zal enorm zijn. Ook al is niet alles écht geoptimaliseerd.



Met de visionOS simulator in Xcode 15 kunnen ontwikkelaars nu alvast de functionaliteit van hun app testen. De echte bofkonten hebben een Vision Pro Developer Kit ontvangen, waarmee ze hun app daadwerkelijk op het device zelf kunnen proberen. Dit is vooral bedoeld voor developers die iets compleet nieuws willen maken. Om alleen een bestaande app aan te kunnen passen is de simulator voldoende. Vervolgens kunnen ze hun app laten testen of meedoen aan de developerlabs van Apple , om te kijken of alles goed werkt. Het is al sinds de zomer mogelijk om TestFlight voor visionOS te gebruiken.

Apple schrijft (in het Engels) op de website:

Vanaf dit najaar zal een aanstaande bètaversie van visionOS voor ontwikkelaars de App Store bevatten. Standaard worden uw iPad- en/of iPhone-apps automatisch gepubliceerd in de App Store op Apple Vision Pro. De meeste frameworks die beschikbaar zijn in iPadOS en iOS zijn ook opgenomen in visionOS, wat betekent dat bijna alle iPad- en iPhone-apps ongewijzigd op visionOS kunnen draaien. Klanten kunnen uw apps begin volgend jaar gebruiken op visionOS, wanneer Apple Vision Pro beschikbaar komt.

Volgens Apple kunnen bijna alle iPhone- en iPad-apps ongewijzigd op de Vision Pro worden gebruikt, zodat de visionOS App Store al meteen gevuld is met honderdduizenden apps. We hopen dat de apps die speciaal voor visionOS ontwikkeld zijn, duidelijk te herkennen zijn. Ze beschikken over 3D-inhoud die speciaal is aangepast voor de oog- en handinvoer van het apparaat. Ontwikkelaars kunnen de visionOS SDK gebruiken om ze te maken, waarbij er regelmatig nieuwe beta’s beschikbaar komen.