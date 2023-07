Sinds 2019 is het niet meer mogelijk om Spotify via de App Store af te sluiten en nu maakt de muziekdienst er helemaal een einde aan. Op het moment dat de meest recente rekening is betaald zullen deze klanten automatisch worden overgezet naar het gratis Spotify-abonnement. Willen ze toch Spotify Premium hebben, dan zullen ze zich opnieuw moeten inschrijven via de Spotify-website, zo valt te lezen in de e-mail aan klanten.



“We’re contacting you because when you joined Spotify Premium you used Apple’s billing service to subscribe. Unfortunately, we no longer accept that billing method as a form of payment. If you wish to keep your Premium subscription, you will need to re-subscribe after your last billing period has ended and your account has been moved on to the Free account.

Spotify schrijft:

De groep klanten die Spotify via de App Store afrekent zal niet zo heel groot zijn. Tussen 2014 en 2016 bood Spotify die mogelijkheid, waarbij je wel meer moest betalen. Terwijl een normale gebruiker €9,99 afrekende kostte de route via de App Store €12,99 per maand. Dit was gedaan om de 30% aan Apple te kunnen afdragen. Bij langlopende abonnementen is dit overigens 15%, maar Spotify bleef hiervoor dezelfde prijs in rekening brengen bij consumenten.



Spotify voerde onlangs nog een nieuw desktop-design in.

Spotify is altijd erg duidelijk geweest wat ze vinden van de 30% afdracht aan de App Store. Het bedrijf vindt dat Apple te veel geld rekent en dat heeft er zelfs toe geleid dat Spotify in 2019 een klacht bij de Europese Unie indiende. Apple heeft zich de afgelopen jaren ook niet stilgehouden: ze hebben meermaals gezegd dat Spotify alle voordelen van de App Store wil genieten, zonder ervoor te willen betalen. Maar er veranderde wel iets: onlangs zei Apple nog dat de regels voor de App Store zodanig zijn aangepast dat Spotify’s klachten niet meer geldig zijn. Eén van die maatregelen is de invoering van zogenaamde ‘reader-apps’, die toestemming hebben om naar informatie buiten de app te verwijzen voor het beheren van je account of het aanmaken van een nieuw (betaald) account.

Toch is Spotify niet helemaal tevreden: de muziekdienst vindt dat Apple nog steeds misbruik maakt van de dominante positie in de markt en eerlijke concurrentie in de weg zit. Het antwoord van Apple daarop is dat Spotify zelf ook een dominantie positie heeft, als grootste muziekstreamingdienst ter wereld. Apple Music staat op nummer twee.