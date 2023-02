Spotify staat bekend om de goede gecureerde afspeellijsten en selectie van muziek die past bij jouw voorkeuren. Maar het kan altijd beter, moet Spotify gedacht hebben. Vandaag heeft Spotify daarom de AI DJ-functie aangekondigd. Met deze functie hoef je alleen maar op de knop te drukken om de muziek te starten, waarna de kunstmatige intelligentie van Spotify de rest van het werk doet.



Spotify AI DJ laat zijn stem horen

Spotify spreekt over een gepersonaliseerde dj, die automatisch muziek kiest die bij jou past. Het is een kwestie van op de knop drukken en de muziek begint te spelen. Daarbij wordt je door de gids via kunstmatige intelligentie langs de muziek begeleid. Het AI-gedeelte van de functie geeft commentaar op de muziek die afgespeeld wordt. Daarbij wordt dus niet alleen gekeken naar jouw muzieksmaak, maar ook naar nummers die je al een tijdje niet hebt afgespeeld. Tijdens het luisteren kun je feedback geven, waarna de selectie van nummers verder afgestemd wordt.

Je kunt de selectie van muziek nog aanpassen door nogmaals op de DJ-knop te drukken. De functie wordt naarmate je het meer gebruikt, steeds slimmer met betere muziekkeuzes, aldus Spotify. Bij de muziekkeuze kijkt de dj ook naar de nieuwe releases die passen bij je muzieksmaak, dus je krijgt niet alleen maar muziek te horen die je al kent. Het is dus ook een manier om nieuwe muziek te ontdekken.

De kunstmatige intelligentie van de functie maakt gebruik van de OpenAI-technologie. De stem die je langs de nummers begeleid, is het gevolg van een eerdere overname van Spotify. De functie komt eerst als beta beschikbaar en zal dus niet voor iedereen te gebruiken zijn. Bovendien komt de functie eerst alleen beschikbaar in het Engels voor gebruikers in de VS en Canada. Het is niet bekend wanneer de functie naar meer landen uitgerold wordt.