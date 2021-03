Spotify Go to Song Radio

Helemaal nieuw is het niet, want Apple introduceerde voor Apple Music in iOS 14 al een automatische afspeelfunctie. Die maakt echter geen afspeellijst maar voegt steeds soortgelijke nummers toe op basis van het laatst geluisterde nummer. Spotify’s eindeloze afspeellijst pakt het net iets anders aan: hier kun je steeds op de knop ‘Go to Song Radio’ tikken in CarPlay, waarna er een nieuwe afspeellijst wordt aangemaakt. Zo krijg je wat meer variatie. Spotify gebruikt algoritmes om te bepalen wat goed op elkaar aansluit en wat bij jouw smaak past.



De knop ziet eruit als een soort zendsymbooltje. Het is te vinden op het Now Playing-scherm van Spotify’s CarPlay-app. Het is de eerste keer dat Spotify deze functie aanbiedt. Je kunt het nu alvast gebruiken als je deelnemer bent aan het betaprogramma van Spotify. Wie al in de TestFlight-beta zit heeft geluk, want er worden geen nieuwe mensen meer toegelaten.

Later zal het wellicht in de app voor iedereen terechtkomen. Daarin is al wel een andere functie te vinden: de mogelijkheid om nummers toe te voegen aan een gewone wachtlijst in de CarPlay-versie van de app.

Spotify heeft nog meer plannen. Vorige maand kondigden ze tijdens een online event aan dat er een HiFi-abonnement bij komt, met muziek in cd-kwaliteit en lossless audio. Ook komen er extra functies voor artiesten aan, zoals een Q&A en polls, video-ondersteuning in podcasts en meer. Daarnaast is er sinds een tijdje een Apple Watch-app en vanaf iOS 14.5 kun je Spotify instellen als standaard muziekdienst. Al die nieuwe functies slaan aan bij gebruikers, want volgens Spotify is het aantal betalende gebruikers in een jaar tijd met 24% gestegen. Er zijn nu 155 miljoen mensen die voor Spotify Premium betalen.