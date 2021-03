Twelve South HoverBar Duo aangekondigd

Twelve South is terug met de HoverBar, maar dan in een geheel nieuwe versie. Na de HoverBar 3 jaren geleden, is de nieuwe Duo helemaal vernieuwd met een nieuw ontwerp en meer functies. Door de platte voet werkt de HoverBar Duo een beetje hetzelfde als een bureaulamp. Klem je iPad in de houder en verstel en draai vervolgens de arm tot op de juiste hoogte. Zo zet je ‘m bijvoorbeeld naast je iMac en zet je je iPad op precies te juiste hoogte als je Sidecar gebruikt. Of koppel een muis en een toetsenbord, zodat je je iPad als monitor kunt gebruiken. Als je moet videobellen, draai je vervolgens eenvoudig het scherm van landscape- naar portraitweergave. De houder zelf kun je namelijk 360 graden roteren.



Je krijgt ook een klem meegeleverd. Hiermee kun je de houder ook bevestigen aan de rand van je bed, zodat je bijvoorbeeld film kunt kijken, zonder dat je je apparaat hoeft vast te houden. De HoverBar Duo komt ook van pas in de keuken, als je bijvoorbeeld een recept moet volgen via een YouTube-video.

iPad- en Pencilhouder in één

Je kunt je iPad ook gemakkelijk naar je toe bewegen, als je bijvoorbeeld met je Apple Pencil wil schrijven. Gebruik je je Pencil even niet? Dan leg je ‘m gewoon in de inkeping in de voet. Deze is precies breed genoeg voor de Apple Pencil van zowel de eerste als de tweede generatie. Helaas wordt de Apple Pencil niet meteen opgeladen.

Naast ondersteuning voor alle iPads, geeft de standaard je ook de mogelijkheid om je iPhone te klemmen. Om tegelijkertijd je iPhone of iPad op te laden, moet je hem wel op de juiste manier in de houder stoppen, omdat anders de kabel er niet in past. De HoverBar Duo is in de VS te verkrijgen voor $79,99 via de webshop van Twelve South. Verschepen naar Nederland is mogelijk, maar dan betaal je wel $24 verzendkosten. Het ziet er naar uit dat wij in Nederland nog even geduld moeten hebben, maar de producten van Twelve South verschijnen meestal spoedig in Nederland.