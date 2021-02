Gebruik je Siri wel eens voor een muziekdienst anders dan Apple Music of de standaard Muziek-app? Dan is het goed om te weten dat dit in iOS 14.5 makkelijker wordt, zo blijkt uit ervaringen van gebruikers.

Siri werkt al sinds een paar jaar samen met muziekdiensten. Je kan daardoor aan de assistent vragen om een nummer af te spelen van je favoriete artiest. Maar als je dat doet, probeert Siri standaard de opdracht uit te voeren via de Muziek-app of Apple Music. Het lijkt erop dat daar in iOS 14.5 verandering in komt. Gebruikers op Reddit hebben gemerkt dat Siri nu ook meteen andere muziekdiensten kan gebruiken, zonder dat je daarom hoeft te vragen.



Standaard muziekdienst voor Siri in iOS 14.5

Spotify-luisters die Siri gebruiken herkennen het misschien wel. Als je op Spotify een nummer wil afspelen via Siri moet je nadrukkelijk de woorden “…via Spotify” aan je comando toevoegen. Dat kan nogal onhandig zijn, zeker als je uitsluitend Spotify gebruikt en geen Apple Music- of Muziek-app-gebruiker bent. In de beta van iOS 14.5 merken gebruikers dat Siri eerst vraagt welke app je wil gebruiken voor het afspelen van de muziek. Je ziet dan een lijst van alle beschikbare apps op het desbetreffende toestel. Na het kiezen van een dienst hoef je bij volgende commando’s niet meer aan te geven welke dienst je wil gebruiken.

In onze test werkt het alleen als je vraagt naar muziek van een specifieke artiest of naar een bepaald nummer. Als je eenmaal via Spotify een nummer afgespeeld hebt, kun je aan Siri gewoon vragen een nummer of specifieke artiest af te spelen, zonder de toevoeging van Spotify. Er is geen instelling om de standaard muziekdienst voor Siri aan te passen, maar mogelijk komt dat nog in een latere beta van iOS 14.5. Ook denken we dat Apple de functie nog verder gaat verbeteren.

Deze verbetering is al jaren een wens van zowel gebruikers als andere streamingdiensten. Er is vaak kritiek dat Apple eigen diensten voortrekt. Spotify claimt al jaren dat er sprake is van oneerlijke concurrentie. Zo claimt Apple een percentage van de inkomsten van Spotify-lidmaatschappen die via de app afgesloten waren. Of de functie ook in de definitieve versie van iOS 14.5 zit, weten we de komende maanden. Lees ook ons overzicht van de functies van iOS 14.5.