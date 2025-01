Apple Intelligence vereist nu 7 GB ruimte op je iPhone in plaats van 4 GB

Apple Intelligence heeft 7 GB opslag nodig

Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van de eerste Apple Intelligence-functies, die een paar maanden geleden beschikbaar kwamen in iOS 18.1. Toen stond er op de supportpagina van Apple dat je voor de AI-functies maar 4 GB opslagruimte vrij hoefde te hebben. De toegenomen eisen hebben ongetwijfeld te maken met de tweede golf AI-functies die je sinds iOS 18.2 kunt gebruiken. Dit omvat onder andere de Image Playground-app voor het genereren van afbeeldingen en de Image Wand-functie in de Notities-app. Apple heeft ook het maken van Genmoji mogelijk gemaakt en biedt ChatGPT-integratie voor Siri. Met Visual Intelligence kun je objecten met de camera herkennen, op een manier die vergelijkbaar is met Google Lens.

Meer opslag voor privacyvriendelijke AI-functies

Zoals bekend zijn niet al deze functies al in Nederland beschikbaar. De meeste mogelijkheden heb je op de Mac, omdat voor dit platform geen belemmeringen vanuit de EU gelden. Toch heb je ook hier wel te maken met beperkingen, omdat bepaalde functies simpelweg nog niet in het Nederlands te gebruiken zijn.

Voorbeelden van enkele Genmoji, nieuw sinds iOS 18.2

Met het oog op privacy en reactiesnelheid wil Apple zoveel mogelijk AI-modellen lokaal op het apparaat zelf laten draaien. Hiervoor is een bepaalde hoeveelheid opslagruimte nodig. Maak je je zorgen of je krap zit, dan kun je via de Instellingen-app bij Algemeen > iPhone-opslag kijken hoeveel er nog vrij is.

Later dit jaar komen er nog meer Apple Intelligence-functies uit, met onder andere meer talen en drie verbeteringen voor Siri. De assistent is vanaf iOS 18.3 en iOS 18.4 beter bewust wat er op het scherm staat, zodat je gericht geholpen kan worden. Ook heeft Siri meer kennis van de context, zodat je bijvoorbeeld kunt vragen: “Wanneer landt mama’s vlucht?” en er komen app-acties om complexe taken uit te voeren.

Om Apple Intelligence te gebruiken heb je een iPad of Mac met Apple Silicon nodig of een iPhone Pro (Max) of nieuwer. Alle modellen uit de iPhone 16-serie zijn geschikt.