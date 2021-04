Welk nieuw Apple-product ga jij bestellen: de iMac, iPad Pro of nieuwe Apple TV? Of misschien wel de nieuwe Siri Remote? Laat het ons weten in deze nieuwe Praat mee.

Na de pre-order van de AirTag en paarse iPhone 12 is het nu de beurt aan de volgende reeks producten: de iMac 2021, iPad Pro 2021 én nieuwe Apple TV 4K. In dit artikel lees je de belangrijkste info én kun je discussiëren met andere iCulture-lezers over je (potentiële) aankoop. Stem ook op onze poll!



Praat mee: iMac, iPad Pro of Apple TV (of misschien wel alles!)

Om 14:00 vanmiddag starten de pre-orders van de nieuwste Apple-producten, maar je kunt ons nu alvast laten weten wat je gaat bestellen.

Lees je dit artikel via de iCulture-app, dan vind je de poll hier.

iMac 2021

De nieuwe iMac heeft een gloednieuw design met een 24-inch display. Je kan kiezen uit meerdere uitvoeringen en maar liefst zeven verschillende kleuren. De nieuwe iMac heeft heeft een M1-chip een 4.5K-resolutie in een behuizing van maar 11,5mm dun. De iMac 2021 word geleverd met bijpassende muis en toetsenbord en je kan zelfs een Magic Keyboard met Touch ID erbij kiezen.

Je kan de nieuwe iMac bij Apple bestellen, maar je er zijn ook diverse winkels die met de pre-order beginnen.

Check de prijzen in Nederland bij:

Amac | MediaMarkt | Bol.com | Coolblue | YourMacStore

Check de prijzen in België:

Lab9 | Switch | Vandenborre

Lees meer in ons artikel over de nieuwe iMac 2021 bestellen.

iPad Pro 2021

De nieuwe iPad Pro komt wederom in twee formaten, maar er is dit keer wel meer verschil. De 12,9-inch iPad Pro heeft een nieuw Liquid Retina XDR-display van mini-LED. Dit scherm zorgt voor een hogere helderheid. Daarnaast vind je in beide modellen de nieuwe M1-chip, waardoor de iPad Pro razendsnel is. Er zit ook een nieuwe TrueDepth-camera in met ultrawijde lens, zodat je gebruik kan maken van Center Stage. Daardoor ben je altijd in beeld tijdens een FaceTime-gesprek, omdat de camera je als het ware volgt.

Bekijk de prijzen:Amac | Coolblue | MediaMarkt | YourMacStore | Amazon

Lees meer in ons artikel over de nieuwe iPad Pro 2021 reserveren.

Apple TV 4K en Siri Remote

De nieuwe Apple TV 4K is een upgrade van het huidige model en heeft een snellere A12-chip voor ondersteuning van high frame rate HDR. Er zit ook Thread in, een nieuw protocol voor HomeKit-accessoires die dit ondersteunen. De nieuwe Apple TV 4K 2021 wordt ook geleverd met de nieuwe Siri Remote. Deze heeft een nieuw ontwerp, extra knoppen en een nieuwe bediening met een aanraakgevoelig klikvlak. Door met de klok mee (of tegen de klok in) te vegen over de buitenste ring, kun je nauwkeuriger door video’s bladeren.

Check hier de verschillende prijzen: Amac | MediaMarkt | Bol.com | Coolblue | YourMacStore

Liever alleen de losse Siri Remote? Dan kan je ook bij deze winkels terecht:

Apple | Amac | Coolblue

Lees meer in ons artikel over de Apple TV 4K reserveren.