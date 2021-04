iMac 2021 pre-order

De iMac 2021 is behalve heel kleurrijk ook heel krachtig. Ben je toe aan een nieuwe desktop Mac, dan kan dit het moment zijn om te upgraden. Je vindt overal aanbiedingen voor de 2020-modellen en kunt dus mooi profiteren van een koopje als je liever nog even doorgaat met een Intel-processor. Ben je klaar voor de nieuwe generatie iMac, dan heeft Apple een mooie line-up voor 2021 in maar liefst zeven kleuren. Voor de liefhebbers van kleur is er geel, oranje, roze, paars, blauw en groen. Vind je dat allemaal wat te kleurrijk, dan is er ook een neutrale versie in zilver.



Hoe laat begint de iMac pre-order?

De iMac pre-order gaat van start op vrijdag 30 april 2021. Apple heeft geen tijdstip gegeven, maar we gaan er voorlopig vanuit dat het opnieuw om 14:00 uur zal zijn. Zorg dus dat je vlak voor dit tijdstip klaar zit met je creditcard, een kop sterke koffie en wat je verder nog nodig hebt. Wil je tips hoe de pre-order verloopt en hoe je dit het best kunt aanpakken? Daar hebben we een apart artikel over!

Waar kan ik de iMac bestellen?

Bij Apple natuurlijk, maar je er zijn ook diverse winkels die met de pre-order beginnen.

Check de prijzen in Nederland bij:

Check de prijzen in België:

Wat kost de iMac 2021 tijdens de pre-order?

Hieronder zie je de prijzen voor de drie modellen die je nu kunt bestellen. Na de pre-order zul je na verloop van tijd aanbiedingen gaan zien, van winkels die net iets onder de prijs duiken.

Prijzen iMac 2021 (24-inch)

Opslag GPU Prijs 256GB 7-core GPU €1.449,- 256GB 8-core GPU €1.669,- 512GB 8-core GPU €1.899,-

Check de prijzen bij:

Dit zijn de prijzen van de 24-inch iMac 2021 bij andere winkels (naarmate meer winkels met de verkoop starten zullen er ook meer prijzen zichtbaar zijn):



Wat kosten de upgrades en extra’s van de iMac 2021?

Omdat het bestelformulier op dit moment nog niet werkt, kun je ook niet zien wat extra’s zoals meer opslag en dergelijke kosten. Maar dankzij een oplettende iCulture-lezer blijkt het te achterhalen via verborgen links. Dit zijn de prijzen:

Technische upgrades:

16GB RAM (ipv 8GB standaard): €230 extra

512GB SSD (ipv 256GB standaard): €230 extra

1TB SSD (ipv 256GB standaard): €460 extra

2TB SSD (ipv 256GB standaard): €920 extra (niet mogelijk op instapmodel)

2TB SSD (ipv 512GB standaard): €690 extra (alleen mogelijk op duurste model)

Upgrade naar Gigabit Ethernet: €26 extra (alleen bij instapmodel, de duurdere modellen hebben dit standaard)

Muizen en toetsenborden:

Magic Trackpad (ipv Magic Mouse): €50 extra

Magic Mouse + Magic Trackpad (ipv alleen Magic Mouse): €135 extra

Magic Keyboard met Touch ID: €50 extra (instapmodel wordt geleverd met toetsenbord zonder Touch ID)

Magic Keyboard met Touch ID en nummerblok: €76 extra (instapmodel wordt geleverd met toetsenbord zonder Touch ID)

Software:

Final Cut Pro voorgeïnstalleerd: €329,99 extra

Logic Pro voorgeïnstalleerd: €229,99 extra

Welke winkels doen mee aan de iMac pre-order?

Je kunt niet alleen bij Apple terecht. Ook jouw vertrouwde APR of de winkels waar je online koopt gaan de iMac verkopen. Voorzover we konden nagaan heb je daarbij keuze uit vier kleuren: zilver, groen, blauw en roze. De overige kleuren lijken exclusief voor Apple te zijn. Dit zijn ook de kleuren van de high-end modellen, namelijk paars, geel en oranje.

Dit is de huidige situatie bij de winkels: