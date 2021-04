De pre-order van de paarse iPhone 12 en de iPhone 12 mini start vandaag om 14:00 uur! In dit artikel geven we tips om de pre-order zo soepel mogelijk te laten verlopen. Je kunt kiezen uit de iPhone 12 en de iPhone 12 mini in een opvallende lichtpaarse kleur.

Heb je nog goede tips nodig voor de pre-order van de iPhone 12 in het paars? In ons artikel met de aparte pre-order tips lees je handige trucjes zodat je weet dat je de eerste bent.

De iPhone 12 krijgt een nieuwe kleur: paars! Deze opvallende nieuwkomer is verkrijgbaar in twee formaten: 6,1-inch iPhone 12 en 5,4-inch iPhone 12 mini. Alles wat je moet weten zoals prijzen en levertijden vind je hier!

Wil je de AirTag kopen? Je kan nu een AirTag pre-order plaatsen bij diverse winkels. In dit artikel lees je alles over de prijs van de AirTag, de levertijden en beschikbaarheid. Alle informatie voor het kopen van de AirTag op een rij.

Lees meer in ons artikel AirTag kopen om alles te weten over prijzen, voorraad, accessoires en meer.

Lees meer in ons artikel AirTag kopen om alles te weten over prijzen, voorraad, accessoires en meer.

Apple’s april 2021-event zat barstensvol aankondigingen met nieuwe producten en vanaf nu zijn de eerste pre-orders gestart. Apple trapt af met de AirTag en de nieuwe kleur voor de iPhone 12 en volgende week staan de overige producten op het menu. In deze Praat mee over de pre-order van de AirTag en paarse iPhone 12 kun je laten weten wat jij besteld hebt. Stem ook op onze poll!

De iPhone 12 mini is de kleinste van alle nieuwe iPhones van 2020. De iPhone 12 mini heeft een 5,4-inch display en is qua fysiek formaat zelfs iets kleiner dan de iPhone SE 2020. De iPhone 12 mini heeft dezelfde specificaties als de iPhone 12: ondersteuning voor 5G, een nieuw design, een verbeterde dubbele camera en ondersteuning voor MagSafe. Met de A14-chip is deze iPhone supersnel. Er zijn zes kleuren, met paars als nieuwste kleur uit april 2021. Lees meer over de iPhone 12 mini kopen, prijzen en nog veel meer.