Ben je van plan om vandaag de Apple TV 4K 2021 te reserveren? Of kies je voor de losse nieuwe Siri Remote? In dit artikel lees je alles wat je moet weten voordat je je pre-order van de nieuwe Apple TV 4K 2021 plaatst.

Na drie en een half jaar komt Apple eindelijk weer eens met een nieuwe Apple TV. Het gaat om de Apple TV 4K 2021, een geüpdatet model van de Apple TV uit 2017. Er zijn diverse verbeteringen waar je van kan profiteren, maar de meest in het oog springende verbetering is de nieuwe Siri Remote. En het goede nieuws is dat je die Siri Remote ook los kan bestellen! Maar je vraagt je misschien af: “hoe laat begint de pre-order van de Apple TV 4K 2021?”, “waar kan ik de nieuwe Apple TV reserveren” en “wat kost de losse Siri Remote?”. We geven antwoord op al deze vragen en meer.

#1 Hoe laat begint de Apple TV 4K 2021 pre-order?

De pre-order van de Apple TV 4K 2021 start vandaag, op 30 april 2021. Om 14:00 ‘s middags opende Apple de deuren van haar webshop om de eerste reserveringen aan te nemen. Het kan snel gaan met de pre-orders, dus je moet er snel bij zijn.

#2 Waar kan ik de Apple TV 4K reserveren?

Dat kan bij Apple zelf, maar je kan ook terecht bij een groot aantal andere winkels. Zij starten tegelijkertijd met Apple de pre-orders.

Check hier de verschillende prijzen: Amac | MediaMarkt | Bol.com | Coolblue | YourMacStore

#3 Wat kost de Apple TV 4K 2021 tijdens de pre-order?

Je hebt bij de Apple TV 4K de keuze uit twee modellen, met twee verschillende opslagcapaciteiten. Qua prijs verschillen de twee modellen niet veel:

Prijzen Apple TV 4K 2021

Product Opslag Prijs Apple TV 4K 32GB €199,- Apple TV 4K 64GB €219,- Siri Remote – €65,-

#4 Hoe zit het met de voorraad van de Apple TV 4K 2021?

We verwachten dat het met de voorraad van de nieuwe Apple TV 4K 2021 wel goed zit. Het nieuwe model is relatief eenvoudig te maken en Apple hergebruikt veel eerdere onderdelen. Ook de nieuwe Siri Remote zal waarschijnlijk goed verkrijgbaar zijn. We weten nog niet hoe het precies zit met de voorraad, maar zodra de pre-order gestart is lees je dat hier.

Winkel 32GB 64GB Siri Remote Apple 21 – 28 mei 21 – 28 mei 21 – 28 mei Amac Pre-order beschikbaar Pre-order beschikbaar Pre-order beschikbaar MediaMarkt Binnenkort beschikbaar Binnenkort beschikbaar Geen info Bol.com Geen info Geen info Geen info Coolblue Binnenkort leverbaar Binnenkort leverbaar Binnenkort leverbaar YourMacStore Levertijd onbekend Levertijd onbekend Geen info

#5 Waar kan ik de losse Siri Remote reserveren?

Wil je geen nieuwe Apple TV, maar wel een nieuwe afstandsbediening? Je kan de Siri Remote 2021 ook los reserveren, dus zonder Apple TV. Je bent dan een stuk goedkoper uit en hij is geschikt voor alle modellen van de Apple TV (vanaf de Apple TV HD).

Check hier de verschillende prijzen: Apple | Amac | Coolblue

Lees ook ons artikel voor een overzicht met alle prijzen en modellen die verkrijgbaar zijn. Ben je nog op zoek naar goede Apple pre-order tips, lees dan ons aparte artikel.