Ben je van plan om vandaag de iPad Pro 2021 te reserveren? De nieuwe professionele tablet gaat vandaag in pre-order, dus als je snel erbij wilt zijn is nú het moment om je voor te bereiden op de iPad Pro 2021 pre-order.

iPad Pro 2021 reserveren: voor wie?

De iPad Pro 2021 is voor het eerst voorzien van een M1-chip en dat is ook meteen de belangrijkste reden om je huidige tablet in te ruilen. Heb je extreme performance nodig voor je werk en betekent elke seconde tijdwinst meer inkomsten voor jezelf of jouw werkgever, dan is de iPad Pro 2021 het snelheidsmonster waar je op zat te wachten. Waar we ook nog op zitten te wachten is de software die het maximale uit de M1-chip haalt. Met een dergelijke chip is Final Cut Pro op de iPad gewoon haalbaar. Dat maakt ook duidelijk dat je met de iPad Pro 2021 vooral een belofte voor de toekomst in huis haalt en dat dit niet een tablet is voor mensen die alleen maar willen e-mailen. Doe je aan videobewerking, 3D-ontwerpen of heb je grote technische constructies die je van alle kanten wilt bekijken, dan is de iPad Pro voor jou gemaakt.



#1 Hoe laat begint de iPad Pro 2021 pre-order?

De pre-order van de nieuwe professionele iPad is gestart op 30 april 2021 om 14:00 uur ‘s middags. Sindsdien heeft Apple de webwinkel geopend voor de eerste reserveringen en we verwachten dat veel winkels daarin zullen volgen. Zorg dus dat je nu alvast je spullen klaarlegt, zoals creditcard en je wensenlijstje. De levertijden kunnen soms snel oplopen en je wilt vast op de eerste dag geleverd krijgen. Wanneer dat is, is nog niet bekendgemaakt maar geruchten wijzen op eerste leveringen vanaf 21 mei.

#2 Waar kan ik de iPad Pro 2021 reserveren?

Dat kan bij Apple zelf, maar je kan ook terecht bij diverse andere winkels die vanaf vandaag ook met reserveringen beginnen.

Dit zijn de iPad Pro prijzen:

12,9-inch iPad Pro 2021 kopen: vanaf €1.219

11-inch iPad Pro 2021 kopen: vanaf €899

Je kunt ook bij andere winkels terecht:

Amac | Coolblue | MediaMarkt | Bol.com | Yourmacstore

#3 Wat kost de iPad Pro 2021 tijdens de pre-order?

Je hebt bij de iPad Pro de keuze uit twee formaten, namelijk 11-inch en 12,9-inch.

Prijzen iPad Pro 2021 (11 inch)

Opslag RAM WiFi WiFi + 5G 128GB 8GB € 899,- € 1069,- 256GB 8GB € 1009,- € 1179,- 512GB 8GB € 1229,- € 1399,- 1TB 16GB € 1669,- € 1839,- 2TB 16GB € 2109,- € 2279,-

Hieronder zie je de prijzen van winkels die de 11-inch iPad Pro alvast hebben opgenomen in hun voorraadsysteem:

Klik hier voor 11-inch met meer opslag 11-inch 1TB

11-inch 2TB

Prijzen iPad Pro 2021 (12,9 inch)

Opslag RAM WiFi WiFi + 5G 128GB 8GB € 1219,- € 1389,- 256GB 8GB € 1329,- € 1499,- 512GB 8GB € 1549,- € 1719,= 1TB 16GB € 1989,- € 2159,- 2TB 16GB € 2429,- € 2599,-

Bekijk de prijzen bij:

Amac | Coolblue | MediaMarkt | Bol.com | Yourmacstore

Klik hier voor 12,9-inch met meer opslag 12,9-inch 1TB

12,9-inch 2TB

#4 Voorraad en levertijden van de iPad Pro 2021?

We verwachten dat het met de voorraad van de iPad Pro 2021 wel goed zit. Dit zijn vrij prijzige modellen die mensen niet massaal zullen aanschaffen. Wil je snel geleverd krijgen, dan moet je er wel vlot bij zijn, maar wie geen haast heeft kan ook in de loop van de zomer nog geleverd krijgen. Apple heeft gewaarschuwd voor tekorten bij de iMac en iPad, maar dit zou pas in de tweede helft van het jaar gaan spelen.

Omdat de 12,9-inch iPad Pro dit jaar voorzien is van een compleet nieuw type scherm (mini-LED, oftewel Liquid Retina XDR), verwachten we dat bij deze modellen de levertijd het snelst zal oplopen.

