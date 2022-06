Volvo's elektrische automaker Polestar kiest voor CarPlay. Het zal via een over-the-air update beschikbaar worden gesteld aan eigenaren van een Polestar 2. Ondertussen is de CEO van Volkswagen kritisch over de toekomst van CarPlay: Apple neemt je hele dashboardsysteem over? Dacht het niet!

Polestar met CarPlay

Terwijl elektrische automakers zoals Tesla, Rivian en Lucid Motors nog lang niet van plan lijken om CarPlay aan te bieden, kiest Polestar er wel voor. Er komt een vervangende interface voor de heads-up display beschikbaar voor mensen die een iPhone hebben, kondigde de automaker aan. Je kunt dan apps gebruiken, muziek wisselen en communiceren via Siri, zolang er een iPhone verbonden is. De update zal stapsgewijs over-the-air worden uitgerold, maar je kunt ook naar een Polestar-vestiging gaan om het te laten uitvoeren. Polestart is sinds 2015 eigendom van Volvo en maakt sinds 2017 alleen elektrische auto’s. Daarbij wordt technologie en productiecapaciteit van Volvo gebruikt, al vindt de productie grotendeels in China plaats. Ondertussen wordt gedacht aan productiefaciliteiten in de VS.



The most fun part about driving a Polestar is driving it, but there's more to it. Our latest over-the-air update for the Polestar 2 comes with Apple CarPlay, allowing Polestar owners with an iPhone to change music, use apps, and communicate through Siri or the infotainment system pic.twitter.com/mulkjIUR6D — Polestar (@PolestarCars) June 22, 2022

Dat Polestar voor CarPlay kiest is op zich opmerkelijk: het infotainmentsysteem in de auto’s wordt aangedreven door Android Automotive, een besturingssysteem dat direct draait op de hardware in de auto en een stap verder gaat dan Android Auto . Iets soortgelijks is Apple ook van plan, waarbij het hele dashboard inclusief instrumentenpaneel wordt aangestuurd door software van Apple. Tijdens WWDC 2022 liet Apple hiervan een preview zien en beloofde dat het “ de volgende generatie CarPlay ” wordt.

Er komt ondersteuning voor vrijwel elk formaat display en directe integratie met de snelheidsmeter, brandstofmeter, klimaatbediening en dergelijke. De eerste auto’s die het ondersteunen komen eind 2023 en de automakers Ford, Mercedes-Benz, Audi, Porsche, Volvo, Rover, Jaguar, Nissan, Honda, Infiniti, Acura en Lincoln hebben al beloofd eraan te zullen meedoen. Maar niet alle automakers zijn enthousiast. Zo doet BMW wel mee met het CarKey-project, maar staan ze niet vooraan in de rij om zich achter de nieuwe generatie CarPlay te scharen. Eén van de vermoedens die daarbij meespeelt is dat Apple uiteindelijk zelf een auto wil bouwen. En dat ziet het eveneens Duitse Volkswagen niet zitten.

Volkswagen CEO heeft twijfels of Apple een auto kan maken

Volkswagen CEO Herbert Diess reageerde sceptisch op Apple’s plannen om een eigen auto te bouwen. “Ik weet niet zeker of Apple echt in staat is om uiteindelijk een auto op de markt te brengen. Het zal heel veel moeite kosten.” Diess sprak op een techconferentie in Berlijn, waar hij voorspelde dat de auto waarschijnlijk het meest digitale apparaat wordt dat je je kunt voorstellen. Dit is ook de reden waarom Apple er zo in geïnteresseerd is, denkt Diess. In 2020 zei de Volkswagen CEO nog dat hij zat uit te kijken naar een zelfrijdende auto van Apple, vooral omdat het bedrijf vrijwel onbeperkte middelen heeft om er eentje te bouwen. Blijkbaar is de man van gedachten verandert nu het maar niet opschiet.

Er is wel vaker scepsis geweest of Apple wel in staat zou zijn om een nieuwe markt te betreden. Zo voorspelde vrijwel elke telefoonfabrikant in 2007 dat het Apple niet zou lukken om een smartphone te maken, zonder ervaring in de telefoonmarkt. Het lukte boven verwachting, maar bij Apple’s ambities om een eigen auto te bouwen lijkt het toch iets moeizamer te gaan. Apple’s Project Titan sleept zich al jarenlang voort en telkens lekken er geruchten uit over een gewijzigde strategie of leidinggevenden die na korte tijd alweer zijn opgestapt. Sinds afgelopen najaar wordt het project geleid door de ervaren Kevin Lynch, die in 2013 van Adobe naar Apple overstapte en een grote rol speelde bij het naar de markt brengen van de Apple Watch.

Met CarPlay gaat het ondertussen erg goed: er zijn nu 600 automodellen met CarPlay van tientallen fabrikanten, als alternatief voor Android Auto en het eigen infotainmentsysteem van de fabrikant.