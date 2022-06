iCulture Vandaag: dit was woensdag 22 juni 2022

iOS 16 is nog lang niet uitgespeeld, want we blijven nieuwe dingen ontdekken. Deze keer lees je wat er nieuw is in de Notities-app in iOS 16, hoe de functie Veiligheidscontrole werkt en nog veel meer. Ook hebben we weer een review voor je klaar staan, deze keer van een slimme rookmelder. Dat en meer lees je in deze nieuwe iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

In deze review van de Netatmo slimme rookmelder lees je hoe handig deze met HomeKit werkt. Wist je dat rookmelders op elke etage vanaf 1 juli verplicht zijn?

Apps

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Albert Heijn supermarkt (gratis, iPhone/iPad, iOS 14.0+) - Je kan nu in je profiel aangeven als je helemaal geen papieren bon meer wil.

Mijn DHL (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - Nu ook met ondersteuning voor de donkere modus. Ook kun je je bezorgvoorkeuren instellen.

IKEA Place (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.2+) - Je kan nu ook meubels weghalen uit je AR-omgeving.