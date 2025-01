Apple beloofde dat de volgende generatie CarPlay in 2024 zou verschijnen, maar dat gebeurde niet. "First models arrive in 2024" staat er nog steeds op de website te lezen.

Het gebeurt wel vaker dat Apple stilletjes de tekst op de website bijwerkt. Maar er kan ook iets anders aan de hand zijn. Journalisten die de afgelopen maanden meermaals om opheldering vroegen, kregen geen reactie. Ook in andere vormen van communicatie wordt al langere tijd met geen woord gerept over de vernieuwde CarPlay, terwijl er in iOS 18 wel nieuwe functies voor het ‘oude’ CarPlay werden toegevoegd. Daardoor weten we niet of de volgende generatie CarPlay ooit nog komt. De laatste aanwijzing dat er nog actief aan werd gewerkt komt uit november, toen er enkele nieuw ontworpen CarPlay-iconen in de code van iOS 18.2 verschenen en er afbeeldingen van CarPlay met Audi-logo in een EU-database werden toegevoegd.

CarPlay 2.0 al in juni 2022 aangekondigd

Er kunnen verschillende dingen aan de hand zijn. Het is mogelijk dat Apple meer tijd nodig heeft om de volgende generatie CarPlay af te ronden. Maar dat is vreemd, want Apple gaf tijdens WWDC 2022 al een voorproefje op de volgende generatie CarPlay. Dat is meer dan 2,5 jaar geleden (!) en de ontwikkelingen moeten op dat moment al ver gevorderd zijn geweest. Het is ongebruikelijk dat Apple iets aankondigt op het moment dat een nieuwe dienst alleen nog maar in het hoofd van Tim Cook bestaat.

“Eerste modellen komen in 2024” staat nog steeds op de site. Maar inmiddels is het 2025.

Het kan ook zijn dat de perikelen rond de Apple Car teveel aandacht hebben geëist. Of misschien hebben te weinig autofabrikanten besloten om mee te doen? Zolang Apple zelf geen openheid van zaken geeft, blijft het bij speculeren. Volgens Apple hebben onder andere Audi, Ford, Honda, Jaguar, Land Rover, Lincoln, Mercedes-Benz, Nissan, Polestar, Renault en Volvo zich aangemeld voor het vernieuwde CarPlay. Aston Martin en Porsche gaven een jaar geleden een voorproefje van hun nieuwe dashboards, maar er zijn ook van die merken nog geen automodellen verkrijgbaar.

CarPlay neemt je hele dashboard over

Voor autofabrikanten is het een ingrijpende keuze, om CarPlay te integreren met het instrumentenpaneel en de klimaatregeling. Het is mogelijk om meerdere displays op het dashboard aan te sturen, met aanpasbare widgets en dergelijke. De interface wordt afgestemd op het automodel, het karakter van de auto en de huisstijl van de autofabrikant. Functies zoals de autoradio en de klimaatinstellingen zijn meteen vanuit CarPlay te bedienen. Daarnaast kun je het dashboard personaliseren, bijvoorbeeld door eigen widgets te kiezen.

CarPlay in de Porsche Cayenne is nog steeds de ‘oude’ versie.

Als de vernieuwde CarPlay er uiteindelijk komt, zal het waarschijnlijk alleen beschikbaar zijn in nieuwe auto’s. De kans is klein dat je bestaande auto’s met standaard CarPlay kunt voorzien van een compleet nieuwe interface die het hele dashboard beslaat.

Apple kan de belofte om CarPlay in 2024 te vernieuwen niet eeuwig op de website laten staan, dus we verwachten dat er in 2025 wel wat meer duidelijkheid komt. Hetzij door alle info geruisloos te laten verdwijnen, of door een serieuze aankondiging te doen.