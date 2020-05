Signify werkt aan een nieuwe LightStrip Plus, waarbij je afgeknipte stukken later weer met elkaar kunt verbinden. Er worden aansluitklemmen meegeleverd in de basisset. Daarnaast is er nieuws over de Philips Hue Bloom en de Centris.

LightStrip afknippen en later weer verbinden

Het is al langere tijd bekend dat Signify werkt aan een nieuwe LightStrip Plus. De website HueBlog heeft nu nieuwe details ontdekt waar we blij van worden. Zo werkt de LightStrip Plus binnenkort ook met Bluetooth en kun je afgeknipte stukken later weer samenvoegen. Wel blijft een bestaand kritiekpuntje bestaan: de ledlampjes bevinden zich op relatief grote afstand, waardoor je een stipjeseffect krijgt. Dat is ook bij de nieuwe LightStrip nog het geval.



De LightStrip Plus wordt een stuk flexibeler. De lichtstrip van twee meter zit niet meer vast aan de controller. Daardoor wordt het mogelijk voor externe aanbieders om tussenstukken op de markt te brengen. Op de foto hieronder zie je wat er in de verpakking zit.

Links op de foto zie je een aansluitklem, waarmee je nieuwe LightStrips kunt verbinden. Afgeknipte stukken kun je ook weer aansluiten, al moet dat wel op de aangegeven plekken. Op de strip staat een schaaricoontje om te zien waar je moet knippen. Vlak daarnaast zitten de contacten, waarmee je delen later weer kunt samenvoegen.

De maximale helderheid blijft hetzelfde (1.600 lumen) en ook is het nog steeds zo dat je maar één kleur tegelijk kunt instellen en geen regenboogeffect, wat bij LiFX wel mogelijk is.

Een prijs is nog niet bekend. Bekijk ons overzicht van lightstrips voor meer merken en opties.

Philips Hue Bloom: sfeerlicht wordt feller

Ook de Philips Hue Bloom krijgt binnenkort een update en daarbij vervalt het opschrift LivingColors. Het nieuwe model wordt feller: voorheen was het nog maximaal 120 Lumen, straks is dat 500 Lumen. Daarbij komt deze lamp in de buurt van de tweede generatie Hue Go, die op 520 Lumen zit.

Je kunt kiezen uit de kleuren zwart of wit. Dit model heeft een draad, terwijl de Go ook draadloos te gebruiken is dankzij een interne batterij.

De toevoeging van Bluetooth is fijn voor mensen die pas zijn begonnen met Philips Hue en nog geen bridge hebben. Zij kunnen de lampen dan ook via Bluetooth via een app aansturen. Wil je meer doen en HomeKit gebruiken, dan zul je toch uiteindelijk de bridge moeten aanschaffen. De prijs zal waarschijnlijk weer rond 70 euro liggen.

Philips Hue Centris

Tenslotte nog de Philips Hue Centris. Dit is een nieuw lichtspotje, al is nog niet bekend hoe hij eruit ziet. In versie 3.38 is alleen een symbool van de Philips Hue Centris te vinden, wanneer je een nieuwe lamp probeert toe te voegen. Je kunt het echter nog niet uitkiezen.

Waarschijnlijk wordt het een spotje voor GU10 White of Color Ambiance. Het zwarte kastje aan de linkerkant wekt de indruk dat het om een plafondlamp gaat met een extra spotje. Er zouden meerdere varianten van de Centris uitkomen in de kleuren zwart en wit. Ook het aantal spotjes varieert. De variant met 3 lampen zou rond de 400 euro gaan kosten.