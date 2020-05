Hoe heb jij je thuiswerkplek ingericht? Is het helemaal in een strakke en minimalistische Apple-stijl, of zit je gewoon aan de keukentafel. In deze nieuwe serie stellen we een aantal thuiswerkplekken van iCulture-lezers en -medewerkers aan je voor.

De thuiswerkplek van Serena Cloos

We bekijken in deze serie allerlei interessante en inspirerende thuiswerkplekken. Nu iedereen al een paar weken de tijd heeft gehad om de perfecte werkplek in te richten, laten we zien wat mensen zoal hebben gedaan om lekker te kunnen werken. Deze week is de beurt aan Serena Cloos (@serenacloos), een iCulture-fan die regelmatig via Twitter vertelt over haar slimme huis. Ze is er zelfs een speciaal Twitter-account over begonnen: @serenaautomates. Daarbij maakt ze vooral gebruik van Apple, HomeKit (zowel huis als tuin), Google Home, Sonos maar ook diverse andere merken.





Dit staat er op het bureau:

Het 28″ scherm is er echt vanwege het thuiswerken gekomen. 13″ is te klein om een hele dag naar te staren.

Wat ons altijd opvalt is dat Serena verschillende oplossingen combineert tot iets wat haar aanspreekt. En als het niet in de winkel verkrijgbaar is, dan is er altijd de mogelijkheid om het zelf te maken:

De MacBook-standaard heeft een vriend afgelopen week voor me gemaakt. De koptelefoonstandaard maakte ik een aantal jaar geleden zelf van een paar onderdelen van Ikea.

Accessoires:

Op het bureau:

Logitech heb ik vooral gekozen vanwege de optie om met één druk op de knop makkelijk tussen apparaten te switchen. MacBook en iPad dus. En het toetsenbord: het typt gewoon heel lekker. Echt een aanrader.

Ook handig:

Bose QuietComfort 35 II

iPadsteun, ooit bij de Action gekocht

Nepplantjes van Ikea om een beetje kleur toe te voegen

Uiteraard heeft Serena alles in huis geautomatiseerd, ook rondom haar werkplek:

In de kast naast het bureau staat een Google Mini. In mijn werkkamer heb ik nog geen HomePod, maar ik heb er wel twee in huis. Eentje op de benedenverdieping en eentje op de bovenverdieping. Beneden in de woonkamer, boven op de overloop. Ik heb daar bijvoorbeeld radio-scenes aan gekoppeld. Roep ‘Radio 10’ en in het halve huis speelt muziek op de HomePods en Sonos op hetzelfde volume. Ik wacht nog steeds met smart op de Nederlandse Siri. Dit is een beetje de reden dat ik ook Google Home heb.

Achter me (onder de Legotafel) ligt een AirPort Express en een Chromecast Audio waar ik Logitech-speakers aan gekoppeld heb. Ik kan dus zowel via AirPlay als via Google muziek afspelen.

In de plafondlamp en een schemerlamp die er staat zitten Hue lampen. In de bureaulamp zit een Trådfri lamp. In huis is IEDERE lamp geautomatiseerd. En alles wat een ‘domme’ schakelaar heeft is voorzien van een slimme stekker.

