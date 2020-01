Nagenoeg alle lampen van Hue zijn inmiddels uitgerust met Bluetooth, maar er is nog één product dat ontbreekt: de Lightstrip. Daar komt volgens bronnen binnenkort verandering in.

Sinds de zomer van vorig jaar bevatten de Hue-lampen ook een Bluetooth-verbinding. Het grote voordeel hiervan is dat je de lampen dan ook zonder bridge kan gebruiken. Je loopt dan wel tegen enkele beperkingen aan, maar de instapprijs ligt daardoor wel een stuk lager. De Hue Lightstrip, een lichtslang die je op allerlei plekken kunt bevestigen, is daar nog de uitzondering op. Je hebt daarvoor nog altijd een bridge nodig. Volgens de Duitse site HueBlog komt daar verandering in.



‘Nieuwe Hue Lightstrip werkt met Bluetooth’

De website heeft de afgelopen maanden wel vaker vroegtijdig Hue-producten uitgelekt. Deze keer hebben ze het nieuwe model weten te achterhalen dankzij een registratie bij de FCC. Signify, het moederbedrijf van Hue, heeft goedkeuring gevraagd voor een nieuw model met Bluetooth. Dat betekent dus dat je de lichtslang ook kan gebruiken zonder Hue-bridge.

De nieuwe Lightstrip van 2 meter heeft volgens de site modelnummer 9290022691, terwijl de uitbreiding van 1 meter nummer 9290022692 heeft. Met de stukken van 1 meter kun je een lichtslang in totaal tien meter lang maken. Dat is ook het geval met de huidige versie van de lichtslang. Deze nieuwe Lightstrip is alleen gebruik voor binnenshuis. Net als de huidige Bluetooth-producten kun je deze mogelijk later alsnog verbinden met de bridge voor meer mogelijkheden. Er is een schematische afbeelding van de controller van de lichtslang, die een andere vorm heeft dan van het huidige model.

Productafbeeldingen of overige specificaties van de nieuwe lichtslang ontbreken nog. We weten dus niet of er nog andere verbeteringen zijn. De huidige outdoor-versie toont het licht bijvoorbeeld veel egaler dan de lichtslang voor binnen. Tijdens de afgelopen CES kondigde Hue wel nieuwe buitenlampen en verbeteringen voor de Sync Box aan.

