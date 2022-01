Philips Hue Calla in staal

Philips Hue heeft twee nieuwe lampen: de Inara wandverlichting met een filamentlamp in retrostijl en de nieuwe sokkellamp Calla in roestvrij staal, ook voor buitenshuis. De Calla-lijn bestond al langer en is nu uitgebreid met een roestvrij stalen sokkel met wit en gekleurd licht. Deze sokkel is bedoeld om langs het tuinpad of in een bloemperk te plaatsen, zodat je veilig naar de voordeur kunt lopen. De sokkel is iets meer dan 25 centimeter hoog en is verspreid over de tuin te plaatsen. Het werkt met laagspanning en je kunt het gemakkelijk later uitbreiden. Een verlengkabel zit erbij. De Philips Hue Calla sokkellamp in roestvrij staal is beschikbaar vanaf 8 februari 2022 en heeft een adviesprijs van €139,99.



Nieuw: Philips Hue Inara-wandlamp

Hou je van een vintage stijl, dan is er de nieuwe Philips Hue Inara-wandlamp die het vooral van z’n decoratieve waarde moet hebben. Deze filamentlamp geeft een ouderwets effect en heeft dimbaar warm wit licht. Dit is bedoeld voor het creëren van de juiste stemming, dus niet om boeven weg te jagen. Ga je (met je terraswarmer?) buiten zitten, dan geeft de Inara prettig licht.

De Philips Hue Inara Filament wandlamp zwart is beschikbaar vanaf 8 februari 2022 en heeft een adviesprijs van €99,99.

Deze buitenlampen bieden verder alle functies van het Hue-systeem en zijn weersbestendig. Je kunt ze dimmen en bedienen via de Philips Hue-app of HomeKit. Een bewegingssensor kan het allemaal automatisch regelen, zodat de verlichting aan gaat als je in de buurt bent.

Gezellige effecten in de Philips Hue-app

Voor bestaande gebruikers heeft Signify ook iets nieuws: vanaf het eerste kwartaal 2022 zijn er gezellige lichteffecten voor de huidige lampen. Je vindt ze in de Philips Hue-app. De eerste effecten zijn Candle (kaars) en Fireplace (haardvuur). Ze bootsen het zachte gloeien van kaarslicht of een gezellige open haard na. Dit is bedoeld voor een romantisch etentje of een ontspannen avond in de leunstoel.

Je kunt ze allereerst gebruiken op de relatief recente Philips Hue gradient-producten, namelijk de lightstrip, light tube en Signe tafel- en vloerlamp. Daarnaast moet het gaan werken op alle Philips Hue-lampen die zowel Zigbee als Bluetooth ondersteunen. Zodra de effecten in de Hue-app zijn toegevoegd kun je controleren of jouw lampen geschikt zijn. Dat het niet werkt op de alle lampen heeft te maken met de zwaardere hardware-eisen.

Hieronder vind je ter oriëntatie enkele prijzen voor de al bestaande Calla-producten: