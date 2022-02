Dat Apple aan een mixed reality-headset zou werken, is onderhand wel duidelijk. Tot op heden zijn er geen aanwijzingen gevonden voor een eventueel nieuw besturingssysteem waar dit apparaat op zou draaien. Dat lijkt nu wel het geval te zijn.

Het ‘realityOS’ besturingssysteem voor AR/VR-headsets van Apple

In de broncode van de App Store wordt meerdere keren gesproken over realityOS. De code noemt daarbij geen specifieke functies. De naam realityOS zou op zichzelf bewijs kunnen zijn voor een speciale App Store voor mixed reality apps. Al eerder doken geruchten op dat Apple een speciale App Store voor de nog onaangekondigde headset wil openen.

De naam realityOS zou logisch zijn voor dit type product. Het gaat om zowel augmented reality als virtual reality. Net als watchOS en tvOS voor respectievelijk de Apple Watch en Apple TV, regelt realityOS de werking van een ‘reality-headset’. De broncode suggereert ook de komst van een simulator voor ontwikkelaars.

Bekijk ook 'Dit worden de belangrijkste functies van Apple's eerste headset' Apple gaat met haar eerste headset de focus leggen op drie functies: gaming, mediaconsumptie en communicatie. De headset zou al jarenlang in ontwikkeling zijn.

Deze informatie is afkomstig uit een zogeheten pull request op Github. Het is afkomstig van een officieel account van Apple genaamd AppleOSSDistributions. Dit is openbaar toegankelijk, omdat het om open source codes gaat. Ontwikkelaar Matthew Davis ontdekte de coderegels.

Komt de AR/VR headset snel?

Hoewel we met de naam van de software weinig software-functies kunnen achterhalen, is dit wederom een teken dat de aankondiging van Apple’s AR/VR-headset nadert. Momenteel is de verwachting dat Apple het product in het vierde kwartaal van 2022 aan de wereld toont. Met die verwachte datum wordt nogal geschoven, dus helemaal zeker is het nog niet.

Sommige geruchten over Apple’s nieuwe productcategorie zijn wel al concreet. Zo is het een en ander al genoemd over de hardware specs van de AR/VR-headset, maar het is behoorlijk lastig om software-functies te raden op basis hiervan. Het kan alle kanten op gaan en we verwachten ook weinig te weten te komen voordat Apple de aankondigingen maakt. We publiceren erover zodra er meer bekend is over de functies.