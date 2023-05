Smartphoneverslaving aanpakken met apps

Dit zijn volgens ons de beste apps tegen smartphoneverslaving:

Je leest er steeds meer over: mensen zijn in toenemende mate verslaafd aan hun telefoons. Vreemd is dat niet, want de apparaten nemen een steeds centralere rol in onze levens in. Niet alleen zijn ze nodig voor werk, ook onderhouden we een deel van onze sociale contacten via de smartphone. Zodoende kwam een journalist van The Guardian erachter dat hij zijn telefoon duizend keer per week oppakte. Maar die journalist is bepaald niet de enige. Steeds meer partijen erkennen dat de smartphone wellicht wat teveel gebruikt wordt.



En dus zetten sommige techbedrijven zich in, om hun gebruikers te helpen iets te minderen. Facebook, Instagram en YouTube bieden bijvoorbeeld inzicht in de tijd die je in de app doorbrengt, of geven je de mogelijkheid om een maximum gebruiksduur in te stellen. Apple heeft dit sinds iOS12 centaal geregeld met de functies het aantal Schermtijd en applimieten . Maar ook met apps van derden kun je kijken hoe vaak je je telefoon gebruikt en daar verandering in brengen.

Lees ook onze tips tegen iPhone-verslaving, met 12 manieren om iets aan je verslaving te doen:

Unpluq

Unpluq is ontstaan op de TU Delft, met als insteek dat mensen weer baas over hun smartphone worden (in plaats van andersom). Via Kickstarter haalde het project 10.000 euro op om een usb-stick te maken waarmee je afleidende apps kon blokkeren. Tegenwoordig is de app met z’n tijd meegegaan en werkt met NFC-tags. In de Unpluq-app kun je het gebruik van bepaalde apps beperken, bijvoorbeeld als je TikTok alleen in de avonduren wil gebruiken. De app is dan overdag geblokkeerd. Wil je de app toch gebruiken dan moet je de felgele tag tegen de NFC-lezer van de iPhone houden. Die extra handeling zou volgens de makers een zodanige psychische drempel moeten opwerpen, dat je er liever vanaf ziet.

In een eerdere versie van de app moest je een tijdrovende opdracht doen om toch bepaalde apps te kunnen gebruiken, bijvoorbeeld het aantikken van stippen of het scannen van een bepaalde QR-code die je op een moeilijk bereikbare plaats hangt. Om er gebruik van te kunnen maken moet je niet alleen de NFC-tag aanschaffen, maar ook een paar euro per maand betalen voor toegang tot de functies. Lees ook ons artikel over de Unpluq-tag.

Forest

Nog zo’n app die erop gericht is je op vriendelijke wijze te helpen minder je telefoon te gebruiken is Forest. Stel dat je even moet studeren, maar je weet van jezelf dat je tijdens het studeren constant afleiding zal zoeken door je smartphone even op te pakken. Dan kan je Forest starten en instellen hoe lang je pauze wil nemen. De app vraagt je dan een virtueel zaadje te planten, dat uit kan groeien tot een boom. Dat laatste gebeurt alleen als je je telefoon met rust laat. Mocht je in de verleiding komen om de app te verlaten, dan zal je boompje verwelken en uiteindelijk afsterven. Maar slaag je erin je doel te halen, dan heb je een boom om toe te voegen aan je virtuele bos. De gedachte is dat je je op deze manier verantwoordelijk gaat voelen voor je virtuele bomen en zo aangemoedigd wordt je telefoon even links te laten liggen en je te richten op wat er echt toe doet.

BreakFree

Deze app registreert hoe lang jij op je smartphone bezig bent. Als dit meer dan 2 uur per dag is (tenzij het voor werk is), dan is het tijd om in te grijpen. Dit is tijd die je veel zinvoller kunt besteden! Je ziet meteen op welke apps je wat meer moet letten. BreakFree richt zich vooral op sociale media en geeft je uitdagingen om het gebruik van Snapchat, Instagram en TikTok te beperken. Je maakt een uitdaging, kiest een van de drie apps en zet een tijdslimiet tussen 0 en 90 minuten. Win je de uitdaging, dan krijg je een aantal BreakCoins. Verlies je het, dan verdien je geen munten. Hoe moeilijker de uitdaging, hoe meer munten je krijgt. Je hebt 24 uur de tijd om een screenshot van je Schermtijd te uploaden in de app. De munten die je verdiend hebt kun je besteden aan tegoedbonnen, producten en dergelijke.

Flipd

Ook Flipd vraagt je om een tijdje niets met smartphone te doen. Deze app biedt een gratis en een betaalde versie. Binnen de gratis variant beschik je over een instelbare timer, die je dwingt om even niets met je telefoon te doen. Zo hopen de ontwikkelaars dat je die tijd in je studie, werk of rust steekt. Voor elk van die doelstellingen kan je een aparte timer zetten en zo zien hoeveel van je tijd je beter besteed hebt. Om je te helpen ambitieuze doelen te stellen, kan je je bij groepen voegen en zien hoeveel tijd je samen met andere mensen bespaard hebt. Ook kan je van de app vragen om even helemaal geen notificaties door te laten, zodat je tijdens het gebruik van Flipd minder snel in de verleiding komt even je telefoon te pakken. De premium-versie van de app, die een paar euro per maand kost, biedt je onder meer persoonlijke trainingen en de mogelijkheid om schema’s op te stellen zodat je telefoon automatisch geblokkeerd wordt.

Screen Time

Kinderen die niet meer buitenspelen, maar wel de hele dag naar het schermpje van hun telefoon kijken. Veel ouders maken zich er zorgen over en het is dan ook niet vreemd dat er tal van apps zijn ontwikkeld om het smartphonegebruik van kinderen in te perken. Screen Time is een van die apps. Binnen de gratis versie kan je in de gaten houden hoeveel tijd je kinderen op hun telefoon doorbrengen. Ook kan je ze van een afstandje vragen om hun toestel even neer te leggen en lekker buiten te spelen of thuis wat klusjes op te knappen. In de premiumversie, die vanaf een paar euro per maand beschikbaar is, kan je ook instellen hoeveel tijd je kinderen maximaal op hun apparaat kunnen zitten. Let bij dit soort apps wel op hoe het met de gebruikersvoorwaarden en permissies zit, want soms zijn al die functies om kinderen in de gaten te houden niet zo goed voor je privacy.

Beeminder

Dit is er eentje die je misschien niet zo snel gaat gebruiken – omdat het je geld gaat kosten. Is het je niet gelukt om af te kicken met bovenstaande apps, dan is Beeminder misschien een oplossing. Net zoals bij de andere genoemde apps kies je zelf je doel. Wil je je smartphone gebruiken op momenten dat dit niet is toegestaan, maar schrijft de app een paar euro van je creditcard af. En dat is geen grap. Als dat geen stok achter de deur is? Lukt het nog steeds niet, dan zit er niets anders op dan een afkickkliniek opzoeken.

Met Schermtijd kun je de hoeveelheid tijd die je op de iPhone doorbrengt verminderen. Je vindt deze functie sinds iOS 12 op de iPhone en iPad.

Andere manieren om je smartphonegebruik te beperken: