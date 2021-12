Apple krijgt regelmatig patenten toegewezen. Als we één ding weten, is dat het niet betekent dat je binnenkort allerlei futuristische producten moet verwachten. Iedere uitvinding die het bedrijf doet, klein en groot, wordt gepatenteerd. Het nieuw toegewezen patent voor een knop met Touch ID is dan ook geen design patent, maar een gebruikspatent. Apple kan dit concept dus integreren in andere apparaten in plaats van een los accessoire te maken.



Een slimme knop met Touch ID van Apple

Wie gebruik maakt van HomeKit, is wellicht bekend met HomeKit-knoppen. Met deze knoppen kun je opdrachten uitvoeren zoals het bedienen van de lampen, de televisie inschakelen, de thermostaat instellen en nog veel meer. Apple maakt op dit moment geen eigen HomeKit-knop, maar denkt hier mogelijk wel over na.

Een knop met een Touch ID-sensor ligt misschien niet voor de hand, maar het kan van pas komen in bepaalde situaties. Zo kunnen ouders van kleine kinderen ervoor zorgen dat er niet geknoeid wordt met allerlei slimme accessoires als de kinderen met de knop spelen. Ook voor wie een aparte kamer in huis heeft om even rustig te werken, komt dit mogelijk van pas. Alleen vooraf gekozen personen kunnen dan het slimme deurslot ontgrendelen.

In theorie zou Apple ook meerdere acties aan een knop kunnen toewijzen, afhankelijk van wie er op de knop drukt. Als jij graag naar Radio 538 luistert en je partner naar SkyRadio, dan stel je in dat de slimme Touch ID knop hier rekening mee houdt als erop gedrukt wordt. Zoals met alles binnen HomeKit kun je daar erg creatief mee worden en zelfs een actie koppelen aan meerdere vingers op dezelfde hand.

Het zou de eerste keer kunnen zijn dat Apple een eigen HomeKit-accessoire uitbrengt. Hoewel wij voorstander zouden zijn van slimme accessoires van Apple, zitten we eerder te wachten op echt interessante producten. Denk aan een eigen HomeKit router met de slimste beveiligingstechnieken.

Touch ID in de Siri Remote: handig voor de Apple TV?

Een knop met Touch ID zou ook gebruikt kunnen worden voor de Apple TV. Is dat echt nuttig of meer een gimmick? Daar valt over te discussiëren. Met Touch ID in de afstandsbediening van de Apple TV zou het een stuk eenvoudiger zijn om een aankoop te bevestigen. Momenteel moet je dit op een ietwat onhandige manier intypen met je Siri Remote, maar je kunt ook je iPhone als Apple TV afstandsbediening gebruiken.

Sinds enkele jaren kun je ook meerdere accounts op de Apple TV gebruiken. Met Touch ID hoef je dan niet meer stil te staan bij het wisselen van accounts. De vingerafdruk van de gebruiker zegt immers genoeg en kan ook meehelpen in het instellen van een eventuele leeftijdsbeperking. Momenteel zijn er op de Apple TV geen andere functies waarbij Touch ID van pas zou komen en een Siri Remote kopen is al niet héél goedkoop. Touch ID zou de afstandsbediening onnodig duur kunnen maken. Met de juiste functies is een hogere prijs misschien gerechtvaardigd.

Zit jij te wachten op een slimme knop of Siri Remote met Touch ID? Laat het weten in de reacties!