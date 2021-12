Metaverse spreekt medewerkers aan

Eerder trokken sommige engineers hun neus op voor Facebook, maar sinds de naamswijziging en de onthulling van plannen rondom de metaverse blijkt Meta een enorme aantrekkingskracht te hebben. Reality Labs, de afdeling die aan VR- en AR-projecten werkt, is een zelfstandig bedrijfsonderdeel binnen Meta geworden en is druk aan de slag gegaan om nieuw personeel binnen te halen. Een groot deel daarvan is afkomstig van Apple, met name engineers en medewerkers die aan augmented reality-toepassingen, kunstmatige intelligentie, hardware en software werkten. Overigens blijkt Apple zelf ook regelmatig medewerkers van Facebook/Meta binnen te halen. Zo zou onlangs Andrea Schubert zijn overgestapt. Zij was bij Meta verantwoordelijk voor de communicatie en PR rondom augmented reality.



Andersom zouden er rond 100 mensen zijn overgestapt van Apple naar Meta. De bonussen in aandelenpakketten die zijn uitgekeerd om ze binnen te houden zouden tussen de $50.000 en $180.000 liggen, zo meldt Bloomberg . De bonussen zijn geen onderdeel van de normale compensatie, die naast een basissalaris ook aandelen en cash-bonussen omvat. Apple keert wel vaker cash-bonussen uit aan medewerkers, maar de huidige bonussen zijn ongebruikelijk en komen op een bijzonder moment. Het zou gaan om zo’n 10% tot 20% van de engineers die op de betreffende afdelingen werken.

Apple zou dit in het verleden nooit zo uitgebreid hebben gedaan. Het levert echter ook schuine gezichten op: engineers die geen bonussen krijgen zijn not amused dat zij blijkbaar niet belangrijk genoeg zijn voor het bedrijf. In Silicon Valley speelt al decennialang het probleem dat bedrijven medewerkers van elkaar afpakken. Nu steeds meer bedrijven bezig gaan met augmented en virtual reality, zelfrijdende auto’s, machine learning en andere technologieën, speelt het probleem steeds vaker. Zo heeft Apple medewerkers weggekaapt bij Tesla, maar zijn er andersom ook medewerkers die jobhoppen van Tesla naar Apple.