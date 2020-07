In dit artikel lees je wat er veranderd is in iOS 14 beta 3 ten opzichte van beta 2. Uiteraard hebben we de software meteen gedownload en doken we erin. Dit zijn alle zichtbare veranderingen.

iOS 14 beta 3 verbeteringen

In iOS 14 beta 3 vinden we een paar functies die Apple al bekendmaakte op de website, maar nog niet in de software zaten. Het zijn er ditmaal niet zo veel, maar je zult van een paar wel de aanwezigheid merken. Apple heeft ook bugs opgelost die niet zichtbaar zijn, maar in de korte tijd die we met de update hebben doorgebracht lijkt het systeem weer wat stabieler.

#1 Klokwidget nu beschikbaar

Het was al aangekondigd door Apple, maar nu kunnen we ‘m ook zelf gebruiken. Met de Klok-app widget voeg je één of vier wereldklokken toe aan je thuisscherm. Dat is bijvoorbeeld handig wanneer je op vakantie bent in een andere tijdzone en snel wil checken hoe laat ze het in Nederland hebben. In macOS Big Sur vind je ook de mogelijkheid om een klokwidget te gebruiken, ook met 4 klokken in verschillende tijdzones.

Je kunt ook gewoon de Nederlandse tijd laten zien, waardoor je een groter app-icoon hebt voor de Klok-app. Deze liet immers al de tijd zien. Er is keuze uit twee kleine 2×2 widgets of één middelmaat 4×2 widget.

#2 Nieuw icoon voor Muziek-app en meer

Apple verandert zelden de app-icoontjes, maar bij de Muziek-app gebeurt het regelmatig. In iOS 14 beta 3 is het icoon rood geworden, net als de bijbehorende widget voor op je beginscherm. In de app zelf zit ook een wijziging, namelijk de volgende. Je ziet nu icoontjes in het Bibliotheek-tabblad, waar de tekst op de knoppen overigens nu zwart is in plaats van roze/rood.

De widget van de Muziek-app heeft nu ook de nieuwe rode achtergrond. Dit was voorheen wit, net als het appicoon. Oplettende gebruikers merken dat dit icoon misschien wel hetzelfde is als bijvoorbeeld in iOS 7, maar dat is niet zo. Het icoon is nu wel iets donkerder en niet een kopie. Overigens zijn deze kleuren ook overgenomen in watchOS 7 beta 3 en macOS Big Sur beta 3.

Een kleine vernieuwing: Je kunt je huidige nummer nu delen in je Snapchat Story.

Bekijk ook Deze vernieuwingen komen naar Apple Music in iOS 14 Apple Music krijgt dit najaar in iOS 14 enkele nieuwe functies en veranderingen. In dit artikel bespreken we de belangrijkste veranderingen. Zo weet jij wat je kan verwachten.

#3 Voorgestelde Shortcuts in Opdrachten-app en meer

In de Opdrachten-app vind je vanaf iOS 14 beta 3 ook voorgestelde Shortcuts. Deze zijn nog niet naar het Nederlands vertaald, want Apple noemt ze “Starter Shortcuts”. Ze zijn dus bedoeld om een beginnende gebruiker te leren wat er zoal mogelijk is. Eén van de standaard ‘Shortcuts’ is een heuse muziek quiz. Wanneer je dit activeert speel je een spel met de muziek in je eigen bibliotheek. Je moet van 5 rondes raden welk nummer je hoort waarna je je score kunt delen.

Een andere verbetering is dat je nu ook het openen of sluiten van een specifieke app kunt gebruiken als trigger voor je automatisering. Meer over alle vernieuwingen in de iOS 14 Opdrachten-app lees je in ons aparte artikel.

#4 Handen wassen als je thuiskomt

Dit is een functie van watchOS 7, maar wel een die we tot deze beta niet konden gebruiken. Apple kondigde aan dat je een melding kunt krijgen zodra je thuiskomt. De melding zegt dat je dan even je handen moet wassen. Vanaf iOS 14 beta 3 kun je dat in de Watch-app of in de Gezondheid-app instellen. Je krijgt pas na een paar minuten een melding als je nog niet uit jezelf je handen hebt gewassen. Zo zorgt Apple ervoor dat je niet onnodig wordt gespamd als je uit jezelf al braaf doet wat je horloge wil.

De Apple Watch kan je nu ook vragen of je echt je handen aan het wassen bent. Het kan voorkomen dat de timer begint terwijl je iets anders doet. We hebben een aparte tip geschreven over handen wassen met je Apple Watch. Lees in die tip hoe de functie precies werkt en hoe je het inschakelt.

Bekijk ook Zo gebruik je de handenwasfunctie in watchOS 7 We wassen allemaal onze handen, maar niet allemaal lang genoeg. Daarom kan de Apple Watch je helpen met een automatische timer van 20-seconden als je je handen wast. Wij leggen uit hoe het werkt op de Apple Watch Series 4 of nieuwer.

Meer verbeteringen in iOS 14 beta 3

De bovengenoemde verbeteringen zijn de grotere updates van beta 3. Hieronder hebben we nog enkele kleinere wijzigingen voor je opgesomd.

3D Touch is (tijdelijk) uitgeschakeld door Apple (zie release notes). Magnifier heet nu Vergrootglas. Nieuwe ‘Customize’ knop wanneer je pre-iOS 14 widgets bewerkt. Nu met extra Haptic Touch opties wanneer je bij verschillende Apple apps het icoon ingedrukt houdt. Bevestiging voor het verwijderen van een screenshot zit nu onderin in plaats van in het midden.



Nieuwe Customize-knop, Klok-widget en icoon voor Muziek-app.

Nieuwe meldingen met uitleg over widgets en de appbibliotheek. Bolletjes onderaan het beginscherm zijn iets lager gepositioneerd. Weer-app toont nu onderin een ‘Open in Kaarten’ knop, in plaats van een klikbare locatie. Mondkapjes voor Memoji hebben een iets veranderd design. “Meer foto’s op Wikipedia” tekst in Apple Kaarten is nu kleiner en zonder Wikipedia-logo. Ingezoomde weergave nu beschikbaar op iPhone X, XS en 11 Pro.

Heb jij nog interessante ontdekkingen gedaan? Laat het weten in de reacties!

