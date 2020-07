De Alexa-app op de iPhone kan binnenkort ook geïnstalleerde apps opstarten. Amazon heeft het nieuwe Alexa for Apps-platform onthuld voor ontwikkelaars. Er is nu al een preview voor ontwikkelaars.

Alexa for Apps kan apps openen

Dankzij Alexa for Apps kunnen ontwikkelaars functies van apps koppelen aan Alexa-skills. Je kunt daarmee zelfs deeplinken naar specifieke informatie binnen een app, door simpelweg een spraakopdracht te geven. Alexa for Apps is echter niet alleen voor de iPhone en iPad bedoeld, maar is overal waar Alexa te gebruiken is. Je kunt het ook gebruiken op Android-smartphones en de Echo Buds.



Onderstaand filmpje legt het uit:

Zoals te zien is kun je iOS- en Android-apps openen met spraakcommando’s. Je kunt bijvoorbeeld vragen om de Twitter-app op je iPhone te openen en te zoeken naar een bepaald onderwerp. De app zal worden geopend, waarbij de zoekopdracht al is uitgevoerd. Ook kun je met een spraakopdracht handsfree een TikTok-filmpje opnemen, zonder dat Siri eraan te pas komt en zonder dat je het scherm hoeft aan te raken.

Je kunt hiervoor gebruik maken van de Alexa-app en Alexa-accessoires. Ook kun je directe interactie aangaan met mobiele apps, zoals je gewend bent van Siri en Google Assistent. Je kunt dan voor sommige taken Alexa gebruiken als alternatief voor de spraakassistent die je gewend bent, zoals Siri. Volgens Amazon is het de toekomst om te zoeken en apps te bedienen met je stem. Alexa for Apps werkt met elke app die deeplinking ondersteunt, waaronder Uber.

Ontwikkelaars moeten zich wel speciaal aanmelden voor het programma en moeten de functie aan hun app toevoegen. Het kan dus nog wel even duren voordat je het kunt gebruiken.