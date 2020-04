Begin december voorspelde analist Ming-Chi Kuo dat Apple dit jaar wel zes producten met Mini-LED gaat uitbrengen. Eén daarvan is een 12,9-inch iPad Pro met A14X-chip. Deze zou in het derde kwartaal van 2020 verschijnen. Die voorspellingen werden gedaan voordat er een wereldwijde gezondheidscrisis uitbrak. Daardoor is de planning van veel producten onzeker geworden, ook deze nieuwe 12,9-inch iPad Pro. Apple-engineers moeten vanuit huis werken, terwijl ze normaal gesproken naar China gaan om rechtstreeks te overleggen.



Volgens analist Jeff Pu van de Chinese onderzoeksfirma GF Securities zal de introductie van de nieuwe iPad Pro worden uitgesteld tot begin 2021. Dit zou te maken hebben met het complexe design van het scherm. Pu beweert ook dat Apple op schema ligt om nieuwe iPhone 12-modellen op de markt te brengen. In september kunnen we volgens hem een 5,4-inch model en twee 6,1-inch modellen verwachten. Daarna volgt in oktober nog een 6,7-inch iPhone 12 voor mensen die een groter scherm willen.

Hetzelfde design, maar met 5G en Mini-LED

Apple bracht in maart een nieuwe iPad Pro uit, maar dat was een relatief kleine update als je bedenkt dat er een jaar is overgeslagen. Er zit een A12Z Bionic-chip in, die in werkelijkheid een A12X-chip blijkt te zijn, maar waarbij een extra GPU-kern is geactiveerd. De groothoeklens met 0,5x zoom en de LiDAR Scanner zijn wél nieuw, maar daar kun je momenteel nog niet zoveel mee. Een analyse door fotografie-expert Sebastiaan de With maakte duidelijk dat de camera wat tegenvalt en dat je voor het maken van foto’s beter je iPhone erbij kunt pakken.

Bekijk ook Vergelijking: camera in de iPad Pro 2020 valt tegen, LiDAR Scanner nog niet te gebruiken De camera in de iPad Pro 2020 is van mindere kwaliteit dan die in de iPhone 11. Ook heb je voor fotografie nog niets aan de LiDAR Scanner. Dat ontdekten de makers van de Halide-app in een uitgebreide vergelijking van de camera-specs.

Het design van de iPad Pro is identiek aan die uit 2018, toen er een redesign met platte zijkanten werd doorgevoerd. Bij de iPad die later dit jaar nog moet verschijnen hoeven we ook geen nieuw design te verwachten, beweert de inmiddels roemruchte geruchtenlekker Jon Prosser. Hij zegt dat er eind 2020 een 5G iPad Pro aankomt, met A14X-chip. “De rest is hetzelfde”, aldus Prosser.

Maar hij noemt daarbij niet het Mini-LED-scherm. Mini-LED zou het prettiger maken om het scherm in het donker te bekijken, bijvoorbeeld voor het streamen van video. Het is een alternatief voor OLED, dat Apple nog niet in de iPads heeft ingevoerd. Toch zijn er nog veel onzekerheden, waardoor we alle beweringen niet te serieus moeten nemen. Kuo beweerde dat de 12,9-inch iPad Pro en de 7,9-inch iPad mini wel Micro-LED krijgt, maar de 11-inch iPad Pro lijkt daarbij te worden overgeslagen. Dat zou onlogisch zijn.